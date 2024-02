Más senadores ponen contra las cuerdas a Villarruel y reclaman debatir el Mega DNU: ¿pueden rechazarlo?

Mientras la titular del Senado, Victoria Villarruel, sigue sin convocar a la sesión especial pedida por Unión por la Patria para tratar el polémico DNU 70/23 de Javier Milei, senadores de diferentes bloques de la oposición se sumaron al reclamo, en medio de la pelea con los gobernadores.

En una nota firmada por nueve legisladores nacionales, entre los que se encuentra un radical, pidieron una sesión especial para tratar el tema. ¿Están los números para rechazar el mega DNU?

¿Qué dice la nota?

La nota, que se presentó esta mañana, está dirigida a Victoria Villarruel y lleva la firma de nueve senadores de la oposición, que no forman parte de Unión por la Patria.

Sin aclarar fecha ni hora, le solicitaron a la titular del Senado que convoque a una sesión para tratar el mega decreto que modifica más de 300 leyes .

Los firmantes del pedido son: Carlos "Camau" Espinola (Corrientes), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Carlos Arce (Misiones), Sonia Rojas Decut (Misiones), Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia (Santa Cruz), Natalia Gadano (Santa Cruz) , Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego) y Alejandra Vigo (Córdoba).

El dato más llamativo es que a los senadores que en su mayoría forman parte de las bancadas que responden a fuerzas provinciales se encuentra el radical Blanco, oriundo de la provincia de Tierra del Fuego. "Fue un apoyo individual, no del bloque; fue una decisión de él", dijeron desde el entorno del radical a este medio.

En diálogo con El Cronista, más de un radical se mostró sorprendido por la firma del fueguino, aunque reconocieron que, en más de una ocasión, Blanco se expresó en contra del texto.

Además, figura el correntino Espínola, que forma parte de la bicameral que deberá tratar el Mega DNU, pero que sigue sin hacer pública su postura.

¿Están los números para rechazar el DNU?

El pedido de sesión por parte de los 9 senadores se suma al solicitado por la bancada que lidera José Mayans, donde conviven 33 legisladores que ya expresaron su rechazo al contenido del mega DNU.

Más allá del pedido de sesión, que se presenta cuando ya están vencidos los plazos que establece la ley para tratarlo en la bicameral (la ley habla de 10 días), esto no significa que los 9 senadores votarían en contra del DNU.

Para rechazar el texto en el recinto, los 33 senadores de UP deberían sumar cuatro adhesiones más. De lo contrario, tampoco tendrían los números para reunir el quórum y poner en marcha la sesión.

Desde el entorno de más de un firmante no detallaron si el senador en cuestión rechazaría o no el DNU en el recinto. La única que ya se expresó en contra del mismo es la rionegrina Silva, quien dijo públicamente que lo rechazaría "con las dos manos".

Kueider, Vigo y Espínola, de Unidad Federal, se encuentran entre los firmantes.

El pedido de sesión se produce en medio de la escalada entre el gobierno de Javier Milei con los gobernadores, que en los últimos días tuvo un nuevo capítulo, con el chubutense Ignacio "Nacho" Torres, como protagonista, ante un reclamo por los fondos de coparticipación.

En este sentido, acompañan el pedido de sesión la rionegrina que responde al gobernador Alberto Weretilneck, uno de los mandatarios más críticos al gobierno de Javier Milei, que acompañó con su firma la nota enviada por Torres, el viernes por la tarde, en la que alertó que "si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".



LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR



Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente... pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024

En el pedido de sesión también figuran los dos senadores de Por Santa Cruz, fuerza que responde al gobernador Claudio Vidal, otro de los mandatarios que apoyó a su par chubutense.

Además, entre los firmantes se encuentra la cordobesa Alejandra Vigo, en medio de los fuertes tironeos entre el Ejecutivo y el mandatario provincial Martín Llaryora.

¿Será una advertencia para el Presidente, en medio de los recortes de fondos para las provincias?

La nota se presentó esta mañana, luego de la sesión celebrada el viernes pasado, en la que Unión por la Patria volvió a poner sobre la mesa que ya pidió en tres oportunidades una sesión especial para tratar en el recinto el DNU 70/23. La titular del Senado, que es quien debe convocar al debate, sigue demorando el trámite.

Además, el pedido de sesión por parte de los nueve senadores que no forman parte de Unión por la Patria se hace luego de que el jueves, tras más de 70 días de la presentación del DNU, finalmente se conformara la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debe abocarse al texto.