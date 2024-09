El kirchnerismo podría voltear el DNU que otorga $ 100.000 millones a la SIDE: ¿A qué hora se vota?

A contramano de la decisión del presidente Javier Milei, el kirchnerismo logró incluir en el temario de la sesión en el Senado la revisión del DNU que otorgó 100 mil millones de pesos en gastos reservados a la SIDE. Con el apoyo de dos sectores claves, Unión por la Patria (UP) podría lograr voltear el DNU insignia del asesor Santiago Caputo. ¿A que hora se definirá?

Si bien el oficialismo había logrado ayer por la noche echar por tierra el DNU 656 dentro del temario y solo dejar el tratamiento del financiamiento universitario y la Boleta Única de Papel (BUP), los legisladores de UP dieron vuelta este resultado.

Con estos tres temas en agenda y con altas chances de que se aprueben los 3, comenzó la sesión. En primer lugar se tratará la BUP, en segundo el financiamiento para las Universidades y por último estará el rechazo o no del DNU que brindó una cifra millonaria al jefe la SIDE Santiago Neiffert.

Con 17 oradores y estos tres temas en agenda, fuentes parlamentarias indicaron que podría llegar a votarse alrededor de las 20 horas.

Fuentes del Congreso informaron que tras la actuación de ayer por parte del bloque en Diputados, la Unión Cívica Radical (UCR) se dispuso a apoyar a UP e incluirlo en el temario oficial de la sesión.



Asimismo, la senadora por el PRO -cercana a Horacio Rodríguez Larreta- Guadalupe Tagliaferri también apoyó esta iniciativa.

Ayer cinco diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) dieran vuelta su voto y otorgaran una victoria al ejecutivo al sostener el veto presidencial sobre la mejora en jubilaciones.

"Vamos a insistir en el recinto y veremos que hace la UCR. No firmó la labor parlamentaria pero no se opuso para nada", dijo a la prensa la senadora Anabel Fernández Sagasti de UP antes de entrar al Congreso de la Nación.

Según fuentes parlamentarias, habría votos para pasar las tres leyes: la boleta única, el financiamiento universitario y vetar el DNU de financiamiento al a SIDE.

Si esto sucediese, sería la primera vez en la historia que las dos Cámaras del Congreso rechazan un DNU del Poder Ejecutivo.

En este sentido, aún no se sabe cual sería la postura del resto del PRO, que había votado dividido en Diputados.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, había advertido que ya se ejecutaron 80 mil millones de los 100 mil millones otorgados al jefe de los espías Santiago Neiffert.

"Para operaciones de la Side, 'sí hay plata': ya se ejecutaron 80 mil millones", aseguró el diputado de Elisa Carrió en su cuenta de X. "En solo tres semanas, se ejecutó el 80% de los 100 mil millones de pesos asignados a gastos reservados y secretos de la Secretaría de Inteligencia, fondos que el Gobierno se autoasignó a través de un DNU", había denunciado hace algunas semanas.

Por otra parte, el financiamiento educativo declara la emergencia presupuestaria para 2024 y propone una actualización de los gastos de funcionamiento.



El proyecto, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, encomienda al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios docentes y no docentes en línea con la inflación.

Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) el presupuesto vigente del programa Desarrollo de la Educación Superior es de $3.037.410 millones.

En términos reales, es un 31,5% más bajo que el de 2023 y lo ejecutado hasta julio es de $1.600.000 millones, un 31% menos que la ejecución del mismo período del año anterior.

Desde temprano, agrupaciones de docentes y estudiantes universitarios se congregaron frente al Congreso en espera de la resolución por parte de los senadores.



Si bien, parecería haber una resolución positiva para los académicos, es posible que el presidente Javier Milei vete esta resolución como una "amenaza" para el equilibrio fiscal.

"El presupuesto disponible para el pago de salarios se encuentra por debajo de la inflación de 2024", aseguraron.

Por su parte, Fernández Sagasti indicó que es una ley que deben "sacar rápido y que "sólo con lo que le descontaron de bienes personales se financian los jubilados y el financiamiento universitario".

La boleta única sería un tema menos polémico para discutir y es lo que el Poder Ejecutivo quiere que salga de manera positiva.

El proyecto busca implementar la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones nacionales, que toma como modelo el diseño de la provincia de Córdoba. La BUP es un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel y se vota marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría.