Máximo Kirchner compartió una foto de Cristina con el Indio Solari: "A votar como si estuviera en la lista"

A horas de cumplirse tres años del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, su hijo y diputado Máximo Kirchner difundió una imagen de la expresidenta junto a Carlos ‘Indio' Solari, que generó repercusión inmediata en redes sociales.

"Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos", escribió Máximo junto a la fotografía, en la que se la ve a Cristina sonriente, en un gesto poco habitual en el ámbito público.

La publicación se interpretó como un guiño a la cercanía personal que la expresidenta mantiene con referentes culturales y figuras del rock argentino, consolidando una imagen más humana y cercana de la política.

Captura del extenso posteo que realizo Máximo Kirchner en Instagram

El legislador aprovechó la ocasión para enviar un mensaje político en el marco de la recta final de las elecciones bonaerenses: "Votar a conciencia, como si ella estuviera en la lista. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción", subrayó. La frase refleja la estrategia de movilización del espacio que encabeza, enfatizando la continuidad del legado de Cristina Kirchner y su influencia en la política argentina aún desde la prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

La publicación de la foto se suma a la reciente intervención de Cristina en un plenario de Fuerza Patria en Mar del Plata en apoyo a la postulación de Fernanda Raverta, donde calificó al gobierno de Javier Milei como un "fracaso anunciado" y cuestionó la gestión económica de la administración actual. La imagen inédita con Solari refuerza la idea de Cristina no solo como dirigente política, sino como figura pública que mantiene vínculos con la cultura popular, una estrategia simbólica que puede conectar con sectores amplios del electorado.

La reacción de los seguidores fue inmediata: la publicación de Máximo Kirchner recibió miles de "me gusta" y comentarios destacando la cercanía de Cristina con la ciudadanía y la cultura. Analistas políticos señalan que este tipo de gestos visuales buscan reforzar la narrativa de una líder resiliente, capaz de superar ataques y mantenerse presente tanto en la política como en la esfera cultural argentina.