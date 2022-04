Mauricio Macri almorzó con Donald Trump: de qué conversaron

Dos empresarios se reunieron frente a la cancha de golf en Mar a Lago, al sur del estado de Florida. La noticia no debería llamar la atención salvo por el hecho de que ambos llegaron a la presidencia de sus países con un fuerte mandato de cambio que creían podían sostener por lo menos en dos turnos consecutivos, aunque ninguno de los dos lo logró.

Donald Trump y Mauricio Macri, dos hombres que se conocen de muy jóvenes, provenientes de familias dedicadas a la construcción, mantuvieron siempre un diálogo franco y directo, nada político, casi familiar. El norteamericano, incluso, le perdonó que el gobierno argentino expresara a través de varios gestos e innumerables trascendidos su aval a la candidatura de Hillary Clinton. El dato, obviamente, no le llegó a Trump hasta que Macri concretó su visita de estado. El excéntrico presidente de los Estados Unidos tenía otros asuntos más importantes para prestarle atención que cualquier opinión que pudiera salir desde la Argentina.

Lo cierto es que el vínculo entre ambos es estrecho. Tanto que Trump presionó de un modo inédito a sus representantes en el FMI para que ayudaran a la Argentina, al límite de la discrecionalidad. El caso bien podría figurar en los récords Guinness, un préstamo que enfureció (y sigue enfureciendo) al kirchnerismo, que nunca toleró el respaldo que tuvo en el exterior la gestión de Cambiemos.

A Macri se lo vio de tan buen humor que hasta se tomó una cerveza, algo que sus más allegados dicen que en los últimos años solo sucedió dos veces. "Ojo, es cerveza con naranja", dijo el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Fulvio Pompeo , que lo acompañó en la reunión.

Pero además de compartir un buen momento con quien siente una especie de hermano mayor, rico y rebelde, incorrecto, polémico, capaz de romper reglas institucionales de siglos con tal de conseguir lo que quiere, de fracasar y seguir peleando por lo mismo, adaptándose a cualquier circunstancia que le plantea la vida, en fin, un antisistema dentro del sistema, no hay que olvidar que Trump se imagina de nuevo en la Casa Blanca. Y las encuestas no le dan nada mal: en general las encabeza, muy por encima de Joseph Biden y Kamala Harris.

¿Será esta foto un mensaje hacia la interna de Juntos por el Cambio (JxC)? ¿Está diciendo Macri que será candidato a presidente a como de lugar?

No es lo que piensa Horacio Rodríguez Larreta, quien suele repetir que aspira a la Casa Rosada desde que tiene cinco años. En su equipo, el de Larreta, dicen que "no queremos tirarlo a Mauricio por la ventana". Y aseguran que están buscando una posición dentro de un eventual gabinete de JxC donde Macri ejerza como un embajador de cartera amplia, "similar al rol que tiene John Kerry en el gobierno de Biden".

También imaginan darle a Macri un rol destacado en la decisión de quién será el candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires en el 2023 que, en principio, sería su primo hermano, Jorge Macri, actual ministro de Gobierno porteño e intendente en uso de licencia de Vicente López. "De todos modos, falta una eternidad para las próximas elecciones", comentan en Uspallata.

En efecto, la gente que rodea al ex presidente, un grupo pequeño que no puede asemejarse a un equipo de campaña presidencial, está convencida de que si Macri quiere ser o no presidente de nuevo no es el punto. "Seguro que quiere, eso no lo duda nadie, pero solo va a tomar una decisión en ese sentido si siente que el electorado acompaña y es posible ganar. Fuera de la presidencia, hay cantidad de lugares donde podría aportar", comentan.

A partir del domingo, cuando vuelva del largo viaje por Miami, donde dio clases en la Florida International University, por Parma, Italia, donde representó a la Argentina en el campeonato mundial de bridge, y Qatar, a donde viajó como presidente de la Fundación FIFA, para volver a Miami a ver a Trump, volverá a reunirse con los dirigentes de JxC para ver cómo sigue la película argentina.