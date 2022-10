El polémico ex presidente del BID apuntó contra el Gobierno: "Son deshonestos"

El ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, criticó duramente al Gobierno y aseguró que "el presidente Fernández y su grupo son particularmente deshonestos". Además afirmó que el mandatario trabaja para su "pandilla de tres amigos".

El titular del BID, quien fue desplazado del organismo internacional en septiembre tras una investigación interna en torno a una relación amorosa que mantuvo con una subordinada, criticó con dureza al jefe de Estado y dijo que, en sus tres años de gestión, nunca dialogaron sobre cómo ayudar a la Argentina.

"Las conversaciones siempre fueron sobre cómo conseguirle trabajo a Gustavo Beliz", disparó el exfuncionario en referencia al ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación.



En este sentido, criticó el diálogo con el gobierno argentino mientras él presidía el BID e indicó que siempre se habló de política y nunca de cómo "trabajar por el bien de la Argentina".

Mauricio Claver-Carone fue desplazado del organismo internacional en septiembre tras una investigación interna.

Según Claver-Carone, "la región ha cambiado políticamente". Frente a este contexto, apuntó contra la gestión de Alberto Fernández: "Hay aún un empeño de ciertos gobiernos, como el de Argentina, que no trabajó en construir sino en destruir".

Por otro lado, al referirse a su salida forzada del BID, aseguró que se trató de "un juicio político" ya que la investigación llevaba a cabo de forma interna "no pudo concretar que hubo violación de alguna regla".

Según Claver-Carone, en esta situación Argentina tuvo "desde el primer día un empeño grande" para sacarlo de la cabeza del organismo. En este sentido, agregó que nunca dialogó con Alberto Fernández sobre "como apoyar a Argentina como país".

"Hasta con Guillermo Franco las conversaciones siempre fueron de cómo conseguirle trabajo a Gustavo Beliz", volvió a apuntar. Aquí, reprobó nuevamente su relación con el primer mandatario argentino: "Desde la toma de posesión vemos completamente síntomas de deshonestidad en sus manejos".

"Lo vemos constantemente en el Banco: dividieron la manera para que Gustavo Beliz tenga un protagonismo, dividieron el manejo económico", agregó. En contraste, destacó el trabajo del ministro de Economía, Sergio Massa, y dijo que "fue el primer adulto" que efectivamente dialogó con él sobre cómo lograr un plan económico "cohesivo".

Finalmente, Claver-Carone opinó sobre el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo calificó como "el peor programa habido y por haber" dado que "no tiene condiciones".

"Lo más preocupante es que el Gobierno no puede ni cumplir con esas metas inexistentes. Es un contraincentivo de las reformas estructurales necesarias. Latinoamérica y Argentina en particular no quieren desarrollarse", concluyó con dureza.