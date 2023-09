Massa volvió a criticar a Bullrich y Milei y dejó un mensaje al interior de UP: "Si hay funcionarios que no andan, echémoslos"

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, participó de una inauguración en el partido de San Vicente donde destacó la importancia de ganar la Provincia de Buenos Aires para que el oficialismo pase a un ballotage además de dejar críticas tanto a la oposición como al interior del peronismo.

"Si hay algo de lo que estamos tranquilos, es que esta provincia de Buenos Aires será el pilar que nos ponga en camino a la segunda vuelta para seguir siendo gobierno en la Argentina", sostuvo Massa en compañía del gobernador Axel Kicillof y el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro.

El candidato también aseguró: "Si hay funcionarios que no andan, echémoslos y si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas, pero no hagamos volver a la Argentina al pasado", en línea con lo planteado por Cristina Kirchner tiempo atrás sobre el Gobierno.

El acto se llevó a cabo en la localidad ubicada en el sur del Gran Buenos Aires donde se inauguraba un paso bajo a nivel en las vías del Tren Roca, lugar donde Massa eligió referirse también a la política de tarifas que puede tener la oposición.

"Quiero ser claro con lo que se está discutiendo en la Argentina. Si hay cambio de Gobierno, el boleto de tren pasará a costar $1.100 pesos y el de colectivo va a pasar a valer 700 pesos", opinó el ministro de Economía sobre una posible victoria de Milei o Bullrich.

Massa con nuevas críticas a la oposición

Sobre las ideas que pregonan sus rivales de cara a octubre, el candidato de UP consideró que "una cosa es decir palabritas simpáticas haciéndose los graciosos o los picantes en estudios de televisión y otra cosa es bajar las ideas a la vida real de la gente. No solo piensan en privatizar los ferrocarriles, piensan eliminar la ayuda que el Estado pone a través de la SUBE".

"Ellos plantean menos ferrocarriles, nosotros más ferrocarriles. Ellos plantean cerrar la obra pública, nosotros más obras públicas. Ellos plantean entregar nuestra moneda y transformar nuestra Patria en un lugar sin destino de desarrollo", siguió en línea con otros discursos de la campaña.

Financiamiento en pesos: el Gobierno anticipó el 70% de la deuda del mes

El ministro en otro fragmento volvió a reconocer errores y destacó que "muchos vecinos del conurbano, la provincia de Buenos Aires y el país sienten la frustración por la crisis, el fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta en otras, por lo que esto genera la sensación de un sabor amargo, pero no se resuelve volviendo para atrás".

Por último, sobre las propuestas tanto de Milei como de Bullrich, Massa afirmó que "atrás está la violencia, el dolor, la pérdida de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo. El camino es para adelante".