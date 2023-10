Massa en el Día de la Lealtad: "Estamos dando vuelta la historia"

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, arengó a la hinchada en el acto por el Día de la Lealtad y allí auguró que están "dando vuelta la historia", en referencia al resultado de las elecciones del próximo 22 de octubre.

Massa afirmó que el "deseo" de la militancia peronista "se va a hacer realidad el domingo próximo, cueste lo que cueste", al advertir que "estamos dando vuelta la historia y construyendo la victoria desde la provincia de Buenos Aires, el norte argentino y la Patagonia".

"Estamos construyendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el norte argentino, desde la Patagonia, la victoria de Unión por la Patria el próximo domingo. Y es a partir del esfuerzo, del cariño, del compromiso de todos y cada uno de ustedes que entendieron la importancia que tiene este 22 de octubre para el futuro de nuestra patria. Y venimos hoy, en este 17 de octubre, a decirle a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras que nuestro primer compromiso, nuestro primer acuerdo sobre la lealtad de nuestro gobierno desde el 10 de diciembre, es la lealtad con el trabajo", dijo Massa.



Ante una multitud, Massa reforzó: "Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan y queremos una Argentina que siga generando trabajo, que nos permita mejores salarios, que nos permita mejores jubilaciones, que nos permita incorporar a los trabajadores de la economía social al sector de la protección del Estado".

"Queremos, además, comprometernos con un plan de alfabetización que permita que nuestros pibes vuelvan a leer, que permita comprometernos con mejor salario docente y también con presentismo para que pibes y docentes estén juntos adentro del aula, que nos permita comprometernos en el secundario con aquellos pibes que hoy sienten que el colegio no los contiene en nuevas materias que tengan que ver con el nuevo mundo del trabajo, que venimos a comprometernos y a reafirmar la lealtad en la educación pública a partir del compromiso de construir el doble de escuelas técnicas en la Argentina para que los pibes tengan salida laboral", enumeró el actual ministro de Economía.

Massa agregó que "venimos a comprometernos en ampliar el sistema universitario, en crear más universidades, pero además en darle a nuestros hijos carreras cortas con salida laboral, con el nuevo mundo del trabajo expresado en el sistema universitario para que nuestros pibes sientan que vale la pena apostar a la educación. Y venimos a decirle a aquellos que creen que se puede arancelar la escuela, que se puede mandar una familia a mendigar un voucher, que se puede cobrar la universidad, Argentina es símbolo de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva".

"Creemos en la protección social como valor del Estado presente y eficiente", resaltó Massa desde el estadio Arsenal de Sarandí.



Massa aseguró que, entre sus convicciones, está la protección social "como valor del Estado presente y del Estado eficiente", tras lo cual agregó un " sentido un párrafo aparte para las personas con discapacidad; se acabó el muro que les impide entrar al mercado de trabajo, no será más incompatible la pensión por discapacidad con poder trabajar. Van a tener unificada en la SUBE el certificado para que no tengan que andar las familias mendigando un trámite en distintas oficinas del Estado".

"Como si fuera una versión ampliada de los debates presidenciales, Massa fue, tema por tema, desarrollando sus posiciones, en cada caso en abierta polémica con sus rivales principales, Javier Milei y Patricia Bullrich. En ese contexto, se refirió a Malvinas: "Como a lo largo de esta campaña, dos candidatos lastimaban el corazón de las familias de aquellos que perdieron su vida en Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán Argentina. No regalamos la sangre de nuestros soldados, no resignamos nuestra pretensión y nuestra mirada a Malvinas y a la Antártida como parte de nuestro proyecto de nación", sostuvo.

Massa también se refirió al federalismo, respecto de lo cual contrapuso que, mientras sus rivales dicen que hay que "recortar los fondos a las provincias, planteando que había que parar la obra pública, planteando que no era necesaria la extensión ferroviaria, venimos a decirle a los y las argentinas, más ferrocarriles para que tengamos mayor colectividad de el nuestra producción y de nuestros ciudadano".

También se refirió a la eliminación del impuesto a las Ganancias para una amplia franja de trabajadores: "Ya hay más de un millón de argentinos que, aunque vaya Bullrich a la tele a decir que lo va a sacar, desde este mes ya no pagan ganancias. No se lo va a sacar nadie porque el Congreso lo hizo ley".



El candidato subrayó su aspiración de que "nuestras exportaciones sean con un proyecto de desarrollo que lleven investigación, ciencia y desarrollo argentino, que lleven trabajo argentino. Queremos vender el talento, la capacidad de emprender y el trabajo argentino al mundo para hacernos fuertes como economía".

"Soy bonaerense por elección y por condición. Sé que el domingo que gran parte del triunfo va a ser producto del esfuerzo, del trabajo y del resultado de los compañeros y compañeros de la provincia de Buenos Aires. Gracias Axel, de verdad, por el trabajo de estos meses", enfatizó Massa.

Y anticipó: "El 10 de diciembre vamos a llamar a la construcción de un gobierno de unidad nacional que deje asentadas 10 políticas de Estado, para que aquellos que hoy tienen la preocupación del futuro de la Argentina, tengan la tranquilidad y convirtamos en política de Estado aquellas políticas que nos enorgullecen: la política del empleo en blanco y protegido; la política del desarrollo de la industria nacional; la política de explotación inteligente de nuestros recursos naturales; la política de discusión del endeudamiento externo argentino; la política de derechos humanos" .

"Quedan cuatro días. En este día de la lealtad quiero comprometerme con ustedes. Voy a dejar hasta mi última gota de sudor. Voy a dejar la piel para construir el triunfo de Unión por la Patria el próximo domingo. Necesito de la ayuda de cada uno de ustedes El 10 de diciembre empieza un nuevo gobierno, con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta, que tiene la determinación de encarar la reconstrucción de la Argentina. Lo peor está pasando, lo que viene es mucho mejor y lo tenemos que hacer juntos. El domingo tenemos que ganar y el domingo vamos a ganar y a empezar a dar vuelta la historia", concluyó.