Massa cerrará el Congreso del Frente Renovador y hay expectativas por una definición clave

El Frente Renovador que lidera el ministro de Economía Sergio Massa, llevará a cabo este sábado su Congreso Nacional, del que se esperan definiciones que permitan dilucidar posiciones frente a la fuerte interna que transita el Frente de Todos acerca de su estrategia electoral.

A cinco días del cierre de alianzas y a 15 del cierre de listas, sectores del oficialismo insisten con la necesidad de ir a una primaria para definir el candidato presidencial de la coalición oficialista, el espacio fundado en 2013 brega por la determinación de una lista única acordada por consenso.

La cita del 'massismo' será a las 16 en el estadio Arenas -ex DirecTV- ubicado en Olivos 3215, de la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, con 12.000 lugares reservados para los congresales y los militantes que coparán las gradas.

Se reúne el Frente Renovador y se esperan definiciones de Massa

El encuentro del FR -que preside el vicepresidente de Ferrocarriles Argentinos, Pablo Mirolo- se realizará a solo cuatro días de la fecha límite para presentar las alianzas y frentes electorales y, en lo formal, tratará un orden del día que incluye la habilitación al partido a integrar un frente.

El discurso de cierre de Massa está previsto para las 17 y, con un escenario lleno de los principales dirigentes del espacio a nivel nacional, se espera que esté enfocado en bregar por un candidato de consenso en el Frente de Todos, en sintonía a lo que remarcaron los gobernadores peronistas días atrás.

El Estadio Arenas espera recibir a 12.000 dirigentes y militantes del Frente Renovador. (Prensa FR)

Esta visión es contrapuesta a la competencia interna que hoy impulsan los precandidatos Daniel Scioli y Agustín Rossi, con el respaldo del presidente Alberto Fernández. Horas atrás, este último reconoció que podría dar de baja su candidatura en caso de no medir lo suficiente en las encuestas.

En el último encuentro de la mesa de conducción del Frente Renovador, el 19 del pasado mes en San Fernando, Massa formalizó la convocatoria para el congreso de mañana e inauguró el concepto de "orden político para tener orden económico", el eje central del discurso contra las PASO.

Luego de aquel encuentro en San Fernando y hasta hoy, los dirigentes del Frente Renovador fueron los encargados de expresarse en los medios de comunicación en contra de las PASO y apuntando contra la postura de Scioli y Rossi, en particular.



Una de las abanderadas de este accionar fue la presidenta de la Cámara de Diputados y miembro del FR, Cecilia Moreau, quien hoy advirtió que mañana en el congreso partidario "no discutirá si Massa se presentará o no como precandidato presidencial", porque "lo primero que hay que hacer es ordenar la coalición" oficialista, ya que "no hay orden económico si el Gobierno no se ordena políticamente".

Moreau aseveró que el massismo no tendrá "una aptitud de ruptura" con el Frente de Todos, pero alertó que Massa "no puede ser ministro de un Gobierno que se esté tirando barbaridades en los medios por unas PASO".

Es más, sobre la posibilidad de una renuncia del funcionario en este contexto, Moreau aseguró: "No lo descarto, tampoco lo quiero afirmar, pero lo veo en un nivel de hartazgo importante".

Desde el círculo más cercano al actual titular de Hacienda reconocieron la extralimitación en las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados. Aun así, fue un rumor que se ocupó de esparcir en los últimos días mediante sus dirigentes y voceros más cercanos.