Solo en mayo de 2026se perdieron 194,000 empleos entre formales e informales en México, reportó el INEGI.

El mercado laboral mexicano está en un círculo vicioso en el que la informalidad crece, pero no es suficiente para contener un incremento en la tasa de desempleo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo se ubicó en 2.7% en mayo, lo que representó un alza en relación con el resultado de 2.56% registrado en abril.

Asimismo, la tasa de desempleo urbana pasó de 3.21% en abril a 3.24% en mayo.

La caída mensual estuvo impulsada por una reducción de 80,191 empleos informales y por la destrucción de 114,394 formales.

El resultado mensual va en sentido contrario a las necesidades del país. De acuerdo con estimaciones del think-tank México, ¿cómo vamos?, el país requiere que se generen 100 mil empleos formales al mes solo para compensar la nueva demanda de fuentes laborales.

Sin embargo, solo en mayo se perdieron 194,000 empleos entre formales e informales.

Informalidad, ¿al rescate?

En cuanto al empleo acumulado en 2026, el empleo total ha crecido en 26 mil personas.

En este sentido, un análisis de Banco Base detalla que esto se explica por un aumento de 370 mil empleos en la informalidad y una caída de 343 mil empleos formales.

Por condición de formalidad, la población ocupada en la formalidad registra un crecimiento anual de 0.05%, en tanto que la población informal registró un crecimiento anual de 1.29%.

Con esto, el empleo informal registra 14 meses consecutivos de crecimiento anual, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

“Estos datos muestran que el mercado laboral de México sigue mostrando un deterioro, consistente con el estancamiento económico”, añadió la especialista.

En el mes de referencia, la tasa de informalidad aumentó hasta 55.23%, desde 55.18% de abril y acumula 33.36 millones de personas en estas condiciones.