Más del 50% de los argentinos cree que Massa va a ganar el balotaje: las variables que benefician al candidato

En menos de 10 días se definirá la fórmula que gobernara durante los siguientes cuatro años, a partir del 10 de diciembre. En ese marco, las últimas encuestan muestran un escenario de paridad, con una diferencia de entre 1 o 2 puntos porcentuales entre los candidatos; Javier Milei (La Libertad Avanza), y Sergio Massa (Unión por la Patria).

Una encuesta presencial realizada por el CELAG analizó la intención de voto por espacio, que percepción tienen los participantes sobre los candidatos, y quién cree que va a ganar el balotaje más allá de sus afinidades políticas. En relación a esto, un 46,7% opiná que Sergio Massa esta más preparado para gobernar, y un 51,7% cree- más allá de la intención de voto-que será el próximo presidente.

A raíz que en el balotaje no se computa el voto en blanco para ninguna de las fuerzas, el informe marca dos instancias dentro de la encuesta que revelan al ganador del balotaje: los votos que recibiría cada uno, y también el consolidado sin voto en blanco, ni de los indecisos. En ambas instancias Massa se impone por un punto porcentual. En la que aparecen las personas que aún no definieron su voto, el tigrense saca un 46,7% y el candidato de La Libertad Avanza 45,3%, mientras que un 8% votaría en blanco o no lo tiene definido.

También en el muestreo se evaluaron características o cualidades de los postulantes que podrían ser determinantes en un futuro gobierno: del Ministro de Economía se destacó la capacidad de dialogo y negociación, y la cercanía con el ciudadano común (53%) y (47,9%) respectivamente, por sobre el (36,6%) y el (35,9%) que obtiene Milei. Además, un 21,3% de los participantes piensa que el libertario es una persona inestable y/o autoritaria.

Por otro lado, ante la pregunta de "¿Quién le produce más miedo?", el libertario sacó un 49, 4% por sobre el 44,3% que sacó Massa. Entre las propuestas que impulsa desde su espacio, y que generan más temor, se destacan el recorte en educación, salud, jubilaciones y asignaciones sociales (39,6%), la dolarización (14%), y la privatización de empresas públicas (13,6%).

El instituto consulto a los participantes que opinan- entre otras determinadas cuestiones- sobre el rol que ocupa el FMI en la Economía, los motivos del aumento del Dólar Blue, la visión del rol que ocupa el Estado en la Sociedad, variables que podrían tenerse en cuenta al momento de inclinarse por uno u otro candidato.

Sobre el rol que tiene la Sociedad, un 55% cree que el objetivo debe ser la Justicia Social para todos sus miembros, contra el 40,3% que opina que el rol debe ser la Libertad individual de todos sus miembros. En materia económica, un 52,3% cree que el dólar blue aumenta por los especuladores que lo manipulan en el proceso electoral, y un 40,8% que sucede por la dinámica propia de los mercados. Por último un 59,2% cree que el acuerdo con el FMI condiciona la política económica y agrava la crisis, y un 33,2% que el fondo monetario internacional da instrucciones para estabilizar la economía.

