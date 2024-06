Martín Menem: en qué temas insistirán, cuándo se trata y cómo sigue la agenda del Congreso

En una entrevista en Radio Rivadavia, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, abordó las perspectivas del proyecto de Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos, el cual, con múltiples cambios, regresará a la Cámara Baja desde el Senado. Menem anticipó que el oficialismo insistirá en la subida de Ganancias y la rebaja en Bienes Personales, manteniendo lo votado previamente en Diputados.



Durante la entrevista, Menem explicó que, aunque el acta del Senado aún no había llegado, tenían una idea clara de los cambios introducidos. "Todavía no entró el acta del Senado, más o menos tenemos una idea específica de todos los cambios que se vienen", afirmó. Sin embargo, expresó su confianza en que los diputados que aprobaron el proyecto hace 45 días mantendrán su voto favorable. "No cambió la Argentina, sigue necesitando la ley, sigue necesitando todas las reformas que introduce la ley".

Respecto a los cambios del Senado, Menem señaló que lo único que quedaba por definir era qué modificaciones aceptarían. "Lo único que tendremos que definir es qué cambios aceptamos de los que vinieron del Senado y cuáles no", comentó. Mostró optimismo sobre la aprobación del proyecto, a pesar de algunas especulaciones sobre posibles cambios en los votos. "Yo siempre soy optimista en eso", afirmó.

En cuanto a los rumores de que algunos diputados podrían cambiar su voto, Menem los desestimó. "Sería increíble, algo creo que impensado. Yo creo que no, escuché un rumor, pero bueno, también hay gente que hace correr este tipo de rumores".

Menem también abordó la postura del gobierno respecto a los cambios introducidos por el Senado. Confirmó que el oficialismo insistirá en la subida de Ganancias y la rebaja en Bienes Personales. "Vamos a insistir con ganancias, bienes personales, por el tema del blanqueo y con privatización". Resaltó la importancia de estas medidas para la economía del país y las describió como prioridades del gobierno. "El jefe de gabinete está llevando a cabo una tarea enorme, con muchísima responsabilidad, ha manifestado la postura de nuestro gobierno".

El presidente de la Cámara de Diputados también habló sobre la insistencia en las privatizaciones. "Nuestra postura es insistir, que el compromiso ha sido una de las grandes promesas y proyectos de campaña del Presidente, achicar el Estado, porque ese es el principal problema que tiene Argentina, el tamaño del Estado que le impide a la economía crecer".

En cuanto al proceso legislativo, Menem explicó los procedimientos necesarios para aprobar los cambios. Detalló que, si el Senado modificaba alguna parte de la ley con una mayoría de dos tercios, la Cámara de Diputados necesitaría la misma mayoría para insistir en su redacción original. "Nosotros, para insistir, tenemos que, si el Senado modificó algo con dos tercios, deberíamos mantener los dos tercios también".

Menem anticipó que la discusión en la Cámara de Diputados se llevaría a cabo entre finales de junio y principios de julio. "Puede ser la semana del lunes 24 de junio o la primera semana de julio". Mostró confianza en que la ley estaría sancionada para el 9 de julio, coincidiendo con el Pacto de Mayo. "No tengo ninguna duda de que para el 9 de julio la ley ya va a estar sancionada".

Además, aclaró que ya había una ley de bases y que solo quedaba definir qué tipo de ley sería, si la versión original de Diputados o con modificaciones del Senado. "Ley ya hay. Solamente falta definir qué tipo de ley. Si es la que modificó el Senado, la primera que mandamos nosotros o aceptando algunas modificaciones y otras no".

Menem criticó las afirmaciones del kirchnerismo sobre la imposibilidad de aprobar ciertos cambios rechazados por el Senado. "Eso es otra chicana más de los mismos de siempre, de los que chocaron de frente a la Argentina contra la pared e intentan parar". Reafirmó que la Constitución permitía insistir con la redacción original de la ley. "La constitución es clara y es contundente".

En cuanto a la agenda legislativa futura, Menem destacó que el gobierno estaba trabajando en una agenda amplia y que los bloques dialoguistas comenzaban a ver con mejores ojos las iniciativas del oficialismo. "Estamos trabajando en una agenda muy amplia desde el gobierno. Estamos viendo que los diputados empiezan a ver con mejores ojos, los dialoguistas, lo que estamos haciendo".