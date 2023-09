Mariotto y Guillermo Moreno casi se agarran a trompadas en vivo: "Es el peor insulto"

El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el extitular del AFSCA, Gabriel Mariotto, tuvieron un fuerte cruce en la televisión luego de una discusión por la interna peronista, de la que ambos forman parte, y por una curiosa acusación que se realizaron.

"Dice un montón de argumentos que confunden el análisis, como confundió hace 4 años y sigue acompañando un gobierno que fracasó", sostuvo Moreno contra su excompañero de militancia dentro del Frente Para la Victoria en el mandato de Cristina Kirchner.



Los dos dirigentes que ahora no se encuentran dentro del mismo espacio elevaron la temperatura del debate en torno al acompañamiento que realizaron cada uno de ellos al actual oficialismo. Moreno participó de las elecciones como candidato a presidente, pero no superó las PASO.

"¿Adónde? ¿Adónde? ¿Qué decís? A vos no te acompañé, ¿Cómo voy a acompañar esa locura que iniciaste?", lanzó Mariotto en el canal Extra en referencia a la campaña de Moreno que realizó fuertes críticas al Gobierno y sobre todo a su candidato, Sergio Massa.



"Yo no estoy con este Gobierno", se defendió Mariotto. "Pero los vas a votar", agregó Moreno con la intención de pegarlo a la actual gestión. "¿Y qué querés que haga? ¿Que vote a Milei como vas a hacer vos?", lo cruzó Mariotto quien criticó la postura del economista.



"Yo no voy a votar a Milei y no me grités", respondió Moreno. "Te grito porque decís que estoy con este Gobierno y es el peor insulto que me podés dar" , lanzó enojado Mariotto sobre la categoría que le asignó el polémico exsecretario.



Desde ese momento se elevaron los gritos y ambos se acercaron al otro de manera violenta, aunque permanecieron sentados. El conductor intentó separarlos pero algunos manotazos y señaladas aparecieron a pesar de tener la mesa de por medio.

"Vos estabas en este gobierno y vos estuviste con este gobierno. Tu gente puso ministros, vos sos culpable", increpó Moreno, quien también agregó: "¡No me hagas gestos pibe, no tenés edad!".



Luego de este fuerte cruce ambos invitados bajaron la intensidad, pero siguió la tensión luego de la violencia que podía escalar entre los polémicos exfuncionarios peronistas.