Maqueda cuestionó la designación de Lijo y García Mansilla: "Al borde de la inconstitucionalidad"

Tras la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema a través de un decreto, Juan Carlos Maqueda cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo y dijo que lo que se hizo es "horrible".

"Da para el debate porque está al borde de la inconstitucionalidad . Creo que mientras esté contemplado en el texto de la Constitución, que está en el artículo 99, inciso 19, se puede llevar adelante en función de la legalidad que tiene eso", planteó el exmiembro del máximo tribunal en una entrevista con LN+.

"Pero no quiere decir que no sea cuestionado judicialmente y que no pueda haber otras opiniones, como las hay, en cuanto a que este procedimiento está especialmente incorporado en la reforma constitucional de 1860, agregó.

Además, expresó su descontento con el presidente Javier Milei: " A mí me pareció horrible el decreto , más allá de las dos personas que van a integrar la Corte Suprema, a las cuales las trato con sumo respeto porque yo soy un defensor de las instituciones democráticas y de la división de poderes, y no podría defender a la Corte y hablar mal de los futuros integrantes del máximo tribunal".

"Por eso yo digo que es horrible la actitud del Poder Ejecutivo, del presidente de la Nación, que a tres días de que comiencen las sesiones ordinarias toma esta decisión", añadió.

Es oficial la designación de Lijo y García Mansilla por decreto: la justificación del Gobierno





El Gobierno publicó este miércoles los dos decretos a través de los cuales nombró a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia por comisión.

La oficialización surge luego de que este martes el Gobierno publicara la novedad a través de un comunicado oficial, en el que se apuntó contra el Congreso por "evadir respetar la decisión del Gobierno" sobre el nombramiento de ambos juristas.

De esta manera, el Gobierno logrará completar los dos cupos vacantes que quedaron en el Máximo Tribunal después de la jubilación de Elena Highton de Nolasco y de Juan Carlos Maqueda, lo que completará el cupo de cinco jueces.

Tanto Lijo como García-Mansilla fueron propuestos por Javier Milei en marzo del año pasado, pero el oficialismo no consiguió los votos para impulsarlos en la Cámara Alta. Ahora, definió su nombramiento por decreto durante toda la duración de las sesiones ordinarias 2025 que abrirán este sábado .

Luego de proponer en marzo del 2024 a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar los dos cargos vacantes en la Corte Suprema, y tras un año y unas sesiones extraordinarias sin acuerdo del Senado al respecto, el Gobierno definió nombrar a ambos juristas por decreto.

Lo hizo a través del Decreto 137/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En el texto, el Gobierno se explayó de forma extensa sobre las razones del nombramiento.

"Nómbrase en comisión, en los términos del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, al doctor Manuel José García Mansilla en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", lee el artículo 1° del DNU, texto que se replica en el 2°, pero para Ariel Lijo.