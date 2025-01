Malas noticias ANSES: por decisión del Gobierno un grupo dejará de cobrar un beneficio de $ 130.000 en febrero

Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de la Ayuda Escolar Anual 2025. El aumento que percibirán las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar SUAF, es del 2,7% y llegó a $130.699,25.

Sin embargo, hay un grupo de personas que no se verán beneficiadas por la ayuda escolar, ya que resulta incompatible. ¿Quiénes son?

Quiénes no cobrarán la ayuda escolar 2025

Se trata de las beneficiarias de las Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, quienes no tienen derecho al cobro de la Ayuda Escolar Anual.

Esto se debe a que ellas no perciben asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En qué consiste la PNC para madres de siete hijos

La PNC para madres de siete hijos es una prestación vitalicia de pago mensual equivalente a un haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este beneficio está destinado a madres que tienen o han tenido siete hijos o más, sin importar su edad o estadio civil.

Estas beneficiarias no están incluidas en el sistema de asignaciones familiares. Por esta razón, ellas no pueden acceder al SUAF ni a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Debido a ello, no perciben la ayuda escolar.

Sin embargo, las titulares de esta PNC perciben la Tarjeta Alimentar por los menores de edad y si es que tienen hijos con discapacidad. Ese subsidio alimentario es otorgado por el Ministerio de Capital Humano al cruzar información con ANSES, sin necesidad de que se haga una gestión previa.

Pago adelantado de la ayuda escolar

Tradicionalmente, esta asignación familiar se liquida en marzo, pero en 2025 será abonada en febrero debido a los cambios en el inicio del ciclo lectivo en muchas provincias, como lo confirmó el Gobierno.

El pago extra confirmado para febrero 2025 beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo que tengan hijos entre 45 días y 18 años que asistan a la escuela.

¿Qué es la Ayuda Escolar Anual de ANSES?

Este beneficio se otorga una vez al año para cubrir los gastos escolares de los chicos, como uniformes y útiles. Está dirigido a los beneficiarios de las siguientes asignaciones:

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

Asignación Universal por Hijo.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

Los hijos deben estar matriculados en escuelas oficiales en los niveles iniciales, primarios o secundarios.

Es importante aclarar que para hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero deben asistir a instituciones educativas reconocidas.