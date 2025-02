Enero 2025 fue el peor mes de la gestión Milei para el comercio exterior

Las importaciones de enero tuvieron un salto del 24,6% interanual y sumaron u$s 5.748 millones. Las exportaciones, por su parte, aumentaron un 9,1% interanual y totalizaron u$s 5.890 millones, según informó Indec.

Así, el saldo comercial para el primer mes del año fue de u$s 142 millones, y es el menor superávit de intercambio de la era de Javier Milei.

Hubo una fuerte caída de las exportaciones. Retrocedieron un 19% en relación al último mes del año pasado. En diciembre, habían sido de u$s 7.035 millones, mientras que enero 2025 alcanzan los u$s 5.890 millones.

En las importaciones, en cambio, la tendencia fue distinta. Subieron de u$s 5.369 millones en diciembre de 2024 a u$s 5.748 millones en enero de 2025. El salto es del 7%.

El saldo comercial fue además el menor desde noviembre de 2023.

Aunque todavía hay superávit, la gran pregunta es cuál será la tendencia. Argentina cerró el 2024 con uno de los mayores superávit comercial de su historia, con un superávit de u$s 19.000 millones.

La mayor demanda de dólares por el lado de las importaciones lo explicaron bienes intermedios (u$s 1.952 millones), piezas y accesorios para bienes de capital (u$s 1.318 millones) y bienes de capital (u$s 1.186 millones).

La novedad en el frente importador la tuvo "resto de importaciones", división en la que se incluyen las importaciones minoristas de particulares. Esa división tuvo una suba del 122,6%, aunque medido en dólares sumó u$s 48 millones. Este segmento alcanzó su mayor valor de la era Milei.

La caída en el frente importador la marcó combustibles y lubricantes, que perdió un 32,5% y demandó u$s 201 millones.

En el frente exportador se destacó la marcada caída de las ventas de productos primarios (-5,4%), aunque explicaron ventas por u$s1.523 millones.

Noticia en desarrollo.