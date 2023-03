Un paro por tiempo indeterminado de recibidores de granos afectará a los puertos: qué reclaman

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara) anunció hoy un paro nacional desde mañana y por tiempo indeterminado en todos " los acopios y cooperativas del país en demanda de la inmediata revisión paritaria ", anticiparon en un comunicado.

Los recibidores de granos cumplen tareas de recepción, revisión de la calidad de mercadería, pesajes, mezclas, control de temperatura y de plagas de los granos, entre otras funciones. Es decir, son un eslabón esencial en la operatoria de las terminales portuarias.



URGARA cuenta en la actualidad con 9.000 afiliados en todo el país que se nuclean en los sectores de Puertos Privados; Control y Exportación; y Acopio. Integra la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA), y la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT).



Pablo Palacio, secretario general del sindicato, comunicó que luego de tres meses y 15 reuniones en el Ministerio de Trabajo y, ante " las dilaciones y ausencia de voluntad patronal a los justos reclamos gremiales de la Federación de Acopiadores y Coninagro, se decidió el paro ".



El líder pidió la revisión paritaria, pautada con las patronales, para subsanar " el grave deterioro salarial de los trabajadores ante la continua y grave espiral inflacionaria que los destruyó", y afirmó que "el ofrecimiento empresario pretende una mínima recomposición escalonada sobre ingresos de casi un año atrás ".



"El ofrecimiento empresario pretende una mínima recomposición escalonada sobre la base de salarios fijados hace casi un año atrás y que equivale a 4 bolas de maíz ofendiendo la dignidad de sus trabajadores y sus menguados ingresos" - agregó - "Esa propuesta equivale a cuatro bolsas de maíz, lo que ofende la dignidad de los trabajadores y sus menguados ingresos", sostuvo Palacio en el documento de prensa.



El sindicalista apuntó contra las patronales y luego a los empresarios: "con total desaprensión las patronales se niegan a determinar con pautas serias el bono extraordinario anual que el personal tendría que haber percibido en diciembre último"- determinó - "Es irrisorio e irracional".



Concluyó el comunicado diciendo que: "No tienen excusas. Ya no pueden continuar ajustando a los trabajadores. El gremio no reclama nada que no corresponda. Ya se cumplieron los 20 días hábiles de negociación bajo el régimen de conciliación obligatoria y, desde la medianoche, habrá paro".