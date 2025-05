Los millones del agro: cuánto le falta a Vaca Muerta para igualar al principal exportador de la Argentina

Más allá de la liquidación de divisas por u$s 30.800 millones proyectada para 2025 , la poca demanda de dólares para importar, hace que la agroindustria sea clave para potenciar otras exportaciones como las de energía, automotriz y química.

En ese sentido, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó el rol de la agroindustria como "exportador neto" en el mercado cambiario: con liquidaciones por más de u$s 177.000 millones, aportó el 92% de las divisas en el último lustro.

"Como sector exportador, generador de empleo y con presencia en todo el país, el agro aportó el 61% de las divisas liquidadas en exportaciones de bienes entre 2020 y 2024", señaló la BCR y marcó que el podio lo continúan la industria automotriz y la energía, cada uno con u n 10% del total de liquidaciones.

De esta manera, la agroindustria exportó seis dólares por cada uno requerido en importaciones en los últimos cinco años; a la par la minería ingresa 9 dólares por cada uno destinado a la importación.

En cambio, los pagos de importaciones de la industria automotriz y del sector energético superaron el nivel exportador de la minería y el agro, lo que se refleja en saldos deficitarios en las últimas décadas.

El aporte de Vaca Muerta

En un escenario de fuerte necesidad de ingreso de divisas para el Banco Central, la energía dio un "giro" en 2024 con un superávit de u$s 2.624 millones, desde saldos negativos de u$s 87 millones en 2023 y u$s 4.552 millones en 2022.

Para 2025, se proyecta que las exportaciones de energía superarán los u$s 10.700 millones con una reducción significativa de importaciones. Según Horacio Marín, presidente de YPF, desde 2031 Argentina podría alcanzar exportaciones por u$s 30.000 millones anuales en gas y petróleo.

Si bien Vaca Muerta se consolida como generador neto de divisas y se acerca a la preponderancia que durante siglos mostró la agroindustria, desde la BCR aseguran que con inversión en infraestructura, reduciendo impuestos y con más tecnológica, en 2035 el agro podría generar un ingreso incremental de u$s 17.000 millones.

La estimación, equivale casi a todo lo que hoy exporta el complejo soja, líder de la balanza externa argentina.

El peso de las retenciones

Frente al contexto cambiario actual, el informe ahondó en el nivel de asistencia efectiva que recibe cada sector de actividad a partir de los datos que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Según las estimaciones de 2023, de la OPC sobre 40 sectores de la economía argentina, la asistencia fue positiva para 37, sin embargo, Alimentos y bebidas; Agricultura, ganadería y caza y Extracción de carbón, gas y petróleo tuvieron una asistencia efectiva negativa, lo que marca que l a intervención estatal reduce el valor agregado de la actividad económica.

Así, los únicos sectores con asistencia negativa forman parte del mayor renglón de las exportaciones nacionales y del grueso del aporte neto de divisas a la economía. "

La incidencia de los derechos de exportación explica prácticamente la totalidad de esta extracción sobre el sector agro", concluyó el informe de la BCR y agregó que de acuerdo con datos del BID y estimaciones propias, los desincentivos y el apoyo negativo ponen un techo para el crecimiento y desarrollo del sector que genera 92 de cada 100 dólares de exportaciones.