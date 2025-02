Los efectos de la salida de Argentina: advierten por mayores costos y menor financiamiento

Fuente: Associated Press

Argentina anunció que abandonará la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre los argumentos esgrimidos por el oficialismo están "las diferencias en la gestión sanitaria", la defensa de la "soberanía" en materia de salud y por "haber promovido cuarentenas eternas sin sustento científico".

Según datos de la OMS, Argentina aportó al organismo u$s 8.756.920 en 2020-2021, el pico de la pandemia, todo en concepto de cuota como país miembro.

La salida de Estados Unidos, anunciada por Donald Trump apenas asumido en la presidencia, implica un recorte del 22% del presupuesto regular del organismo, equivalente a u$s3.300 millones.

Desde la Fundación Soberanía Sanitaria aclararon que, para dejar el organismo, la decisión deberá pasar por el Congreso, ya sea un proyecto o por un DNU. Hasta entonces, no es efectiva.

En Argentina, el organismo colabora con 11 centros, incluido el Ministerio de Salud. Entre los programas en los que colabora se cuentan el diagnóstico del mal de chagas y enfermedades parasitarias, el control de la tuberculosis, arbovirus (enfermedades transmitidas por mosquitos) y la fiebre hemorrágica, dengue, bioética, donación y trasplante, entre otros.

Efectos

"La eventual salida de Argentina de la OMS/OPS, además de consecuencias sanitarias, de seguimiento de brotes y de promoción de transferencia de tecnología, costaría plata: no se podrían comprar vacunas y tratamientos para VIH a través de su fondo rotatorio, que abarata muchísimo los costos", dijo Leandro Cahn, director Ejecutivo de Fundación Huésped.

Argentina se va a ir de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ¿Por qué debería importarte? — Fundación Huésped (@FundHuesped) February 5, 2025

Cahn agregó que la OMS no impone políticas sanitarias, y advirtió que en este momento, Argentina atraviesa un brote de sarampión, enfermedad que se consideraba erradicada, y la cual había tenido una activa campaña de la OMS para su desaparición.

"No queda claro qué gana el país no siendo parte", señaló.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, explicó que la decisión de abandonar la OMS implicará el fin de la colaboración internacional en capacitaciones, información, estudios científicos y análisis de impactos epidemiológicos en las próximas epidemias y pandemias.

También implicaría quedarse sin acceso a información y apoyo financiero a estrategias de prevención e inmunización en enfermedades materno infantiles, crónicas no transmisibles, tuberculosis, VIH, enfermedades de transmisión sexual, dengue, entre otras, "reduciendo la capacidad de respuesta y monitoreo".

Kreplak agregó que perderían el estatus de centros colaboradores laboratorios como el INCUCAI, el Malbran y la ANLIS, que quedarían fuera de redes internacionales, y peligran los fondos que reúne la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para un fondo solidario de medicamentos, vacunas, insumos y tecnología, que permite concretar compras a menor costo.

Sin colaboración internacional y sin institución rectora se vuelve cada vez más complejo tener mejor salud en nuestro país. A los múltiples ajustes que realizó el gobierno nacional para con nuestro sistema de salud se suma la arbitraria decisión de retirar a Argentina de la OMS.... — Nicolás Kreplak (@nkreplak) February 5, 2025

Por último, destacó que la medida debería haber sido discutida en el Consejo Federal de la Salud (COFESA) que reúne a todos los ministros provinciales. "Esto nos impacta de manera directa", agregó.

Fundación Soberanía Sanitaria agregó que podría desaparecer el Centro Nacional de Enlace del Reglamento Sanitario Internacional, "lo que implicaría mayor dificultad para acceder a información en tiempo real sobre la circulación de agentes infecciosos y emergencias en salud pública".

Además, señalaron que en caso de desastre natural, Argentina no podría acceder al fondo de apoyo de unidades especializadas de emergencia de la OPS.

Por último, advirtieron que se perdería apoyo a programas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, salud mental, materno infantil, vacunas, entre otros, lo que iría en detrimento a mediano plazo, en la calidad y sustentación de los mismos.

Qué dice el Gobierno.

Fue la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, quien señaló que la salida de la OMS "no compromete ningún programa" y que "el Ministerio de Salud continuará cumpliendo con sus competencias y funciones ya que no perderá ninguna capacidad operativa".

LA SALIDA DE LA OMS NO COMPROMETE NINGÚN PROGRAMA DE SALUD NACIONAL



Quiero aclarar que la Argentina se retire de la OMS no significa nada de lo que algunos periodistas, políticos que defendieron la cuarentena y una parte de la comunidad sanitaria está diciendo.



La salida de la... — Cecilia Loccisano (@LoccisanoCeci) February 5, 2025

"El calendario de vacunación está asegurado y la cooperación internacional no se corta. La realidad es que Argentina no recibe financiamiento directo de la OMS. Los proyectos específicos de cooperación técnica que sí reciben fondos se gestionan a través de la OPS y seguirán vigentes, como el funcionamiento y la provisión de reactivos y controles de calidad para los laboratorios y centros de referencia nacionales y regionales", agregó Loccisano.

Sobre los suministro, aseguró que no se comprarán más caros sino que será "incluso a un menor costo" y que "los Fondos Rotatorios para el Acceso a las Vacunas y el Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, ambos de OPS, continuarán vigentes".

A pedido del presidente @JMilei iniciamos el proceso para que Argentina deje de formar parte de la Organización Mundial de la Salud. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, ni en nuestra salud.



Argentina no recibe... — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) February 5, 2025

El ministro de Salud, Mario Lugones, ratificó que Argentina no saldrá de la OPS y señaló: "Argentina no recibe financiamiento de OMS y aunque algunos proyectos de cooperación técnica pueden recibir financiamiento, estos se efectivizan mediante OPS. Es importante destacar que salir de OMS no significa salir de OPS que es preexistente y depende de la OEA".

Cabe aclarar que, según la descripción que hace de sí misma la OPS, esta es la agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y "sirve como oficina regional para las Américas de la OMS".