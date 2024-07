Los dialoguistas jugaron con el oficialismo y el kirchnerismo no logró tratar la movilidad jubilatoria sobre tablas

El oficialismo del Senado, apoyado por los bloques dialoguistas, logró neutralizar el intento del kirchnerismo por tratar la movilidad jubilatoria sobre tablas. Este resultado se alcanzó gracias a la moción de preferencia propuesta por Eduardo Vischi, jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado. Vischi, senador por Chaco, solicitó que el proyecto de movilidad jubilatoria, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y comenzó su recorrido en las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, tenga un trato preferencial en la próxima sesión.

El objetivo de esta acción fue proteger a La Libertad Avanza de la presión del kirchnerismo para avanzar en la iniciativa. Durante el debate, el senador José Mayans, representante del interbloque kirchnerista y voz principal del grupo, arremetió contra Bartolomé Abdala, presidente Provisional del Senado, quien dirigió el debate en ausencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien no asistió por motivos de salud.

El interbloque kirchnerista necesitaba dos tercios de los votos para discutir la iniciativa sin el despacho correspondiente. Sin embargo, la oposición dialoguista no permitió que Mayans sometiera la propuesta a votación. En uno de los intercambios más tensos entre los líderes de los bloques, Mayans calificó a Vischi como "uno de los jefes de la oposición".

El kirchnerismo intentó sostener durante varios minutos que la votación, con 37 votos afirmativos, 31 negativos y ninguna abstención, había fallado, argumentando que la moción de Vischi no fue válida por no alcanzar los dos tercios necesarios. A pesar de esto, antes de la votación, Agustín Giustinian, secretario Parlamentario, aclaró que si la moción de Vischi no alcanzaba los dos tercios pero obtenía mayoría simple, se consideraría aprobada. Esta aclaración generó tensos cruces entre Mayans, Vischi y el senador Juan Carlos Romero de Salta.

El proyecto de movilidad jubilatoria propone un incremento del 8,1% en los haberes del sector pasivo, con el fin de compensar la pérdida de enero. En enero, el Gobierno otorgó un aumento del 12,5%, insuficiente frente a la inflación que se situó en el 20,6% para ese mes. Esta disparidad generó la necesidad de revisar y ajustar los haberes jubilatorios.