López Murphy: "El Gobierno nacional quiere depredar a la Ciudad de Buenos Aires"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, se refirió hoy a la quita de subsidios al servicio de colectivos que planea realizar el gobierno nacional con la ciudad de Buenos Aires y señaló que hay una intención de la Casa Rosada de "depredar" a la Capital.

"El Gobierno nacional quiere depredar a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad produce el 20% de los recursos nacionales y la Nación le devuelve el 1,4%. Esto quiere decir que la Nación le cobra a la Ciudad un impuesto por el 93% de sus ingresos y esto se veía atenuado por el pequeño subsidio que se le daba por el al transporte automotor", apuntó el diputado en diálogo con Radio Rivadavia.



En este sentido, el diputado planteó que "distinto sería si la reducción de los subsidios ocurriera devolviéndole a la Ciudad la coparticipación que le corresponde", algo que esperan que defina la Corte.



"Puede haber muchas discusiones, pero no hay ningún caso en el mundo que a una ciudad se le quite el 93 por ciento de sus recursos. No existe una experiencia mundial equivalente", agregó López Murphy.



Por otra parte, el economista se refirió a la gira presidencial y calificó a los dichos de Alberto Fernández como "disparates" en Moscú y en Pekín. "A eso hay que sumarle acuerdos que son altamente inconvenientes, como el del reactor Hualong, que cuesta 10 veces más de lo que nos cuesta fabricar energía con gas", remarcó López Murphy.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio criticó esa situación porque "todo lo que se haga para sustituir al gas hace daño". "Si algo tiene la Argentina que le sobra hasta en las orejas es gas. Si esta gente gobernara en el Sahara, importaría arena", ironizó.

El mencionado acuerdo con el país asiático es por una inversión de u$s 8.300 millones que realizará China en la Argentina para la construcción de un reactor HPR-1000, que comenzará a fin de año e implicará la creación de más de 7 mil empleos directos.

El diputado nacional también habló sobre el acuerdo con el FMI y señaló: "Primero se deberá llegar a un acuerdo con el staff de los organismos multilaterales". "Luego será girado al Congreso de la Nación, que en realidad no tiene que autorizar la carta de intención sino el financiamiento, el préstamo", explicó.