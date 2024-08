Gobernadores redoblan el reclamo por el fin de las retenciones: "Falta un plan productivo"

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los gobernadores de las provincias del "centro" argentino, trazaron esta tarde un diagnóstico común sobre la situación del país ponderando las primeras inversiones generadas por el RIGI y la búsqueda del equilibrio fiscal pero, y muy especialmente, insistieron en la necesidad de que la Casa Rosada encare un plan de desarrollo productivo nacional y ponga fin a las retenciones a la agroindustria.



Los mandatarios compartieron un panel en la jornada "Experiencia IDEA Rosario" y hablaron en un lenguaje común, con coincidencias pragmáticas y políticas, más allá de sus diferencias partidarias: "Producción", "desarrollo", "inversiones", "agroindustria" y "federalismo" fueron los términos más escuchados sobre el escenario.

Asumidos en diciembre último, ya sea como un recambio respecto a la administración anterior -como son los casos de Pullaro y de Frigerio- o siendo la continuidad de un gobierno -lo que sucedió con Llaryora-, todos volvieron a destacar el acompañamiento de sus provincias a diversas directrices del gobierno central que encabeza Javier Milei, en especial en lo que respecta al fin del déficit fiscal y al acompañamiento legislativo a la Ley Bases, pero reclamando, al mismo tiempo, la necesidad de un plan para potenciar el desarrollo de las provincias.

"Cuando salimos de la primera reunión con el Presidente hubo una conferencia de prensa y cuando me preguntaron, dije: 'Claramente Argentina necesita un plan fiscal, pero un plan fiscal sólo no genera desarrollo en un país'. Sin desarrollo y producción, no hay plan fiscal ni economía que después se soporte. Entendemos todos que hay que nivelar la macroeconomía, que con una inflación descontrolada, con un déficit descontrolado, es muy difícil producir, exportar. Pero sin plan productivo también. Las dos cosas tienen que ir de la mano, a los países que les ha ido bien, son los que piensan en el desarrollo y luego hacen en el plan económico", destacó Llaryora, más taxativo que sus colegas en el reclamo productivista a la Casa Rosada.

Frigerio y Llaryora en IDEA Rosario.

Por su parte, Pullaro también recordó el acompañamiento de "medidas" como el equilibrio fiscal y la Ley Bases, pero avisando "con responsabilidad, con respeto y firmeza" que ellos siempre defenderán el "sistema productivo" local.

Frigerio, el primero en hacer uso de la palabra, dijo que a él y a sus pares les toca gobernar "en el peor contexto de la historia desde el retorno a la Democracia", con "recaudaciones sólo comparables con la pandemia, pero con más responsabilidades" y apuntó contra la decisión del Gobierno nacional de eliminar transferencias a las provincias.

Ante un foro integrado principalmente por empresarios, muchos de ellos agroindustriales, Frigerio fue el primero que calificó de "nefastas" a las retenciones al campo, mientras que el sucesor de Juan Schiaretti dijo que si fueran quitadas, las provincias del centro "crecerían por 2 o por 3".

"Es el peor de los impuestos. Nosotros logramos parar un aumento, y hoy hubo un buen gesto", señaló el cordobés en referencia a la quita a las retenciones a los lácteos dictada por la Casa Rosada.

El gobernador de Santa Fe, anfitrión de la jornada de IDEA en Rosario

Sin dejar de lado las críticas a la tradición "ambacentrística" de la política argentina, los gobernadores se mostraron convencidos de exportar su modelo de gestión a otras provincias, sosteniendo la necesidad de generar puestos de trabajo privados de calidad y con un Estado que esté "al lado de la producción" y en la coordinación de los esfuerzos para aprovechar las oportunidades. En esa línea, como ejemplo, señalaron que San Juan está pronta a recibir una gran inversión minera y que, para responder a la demanda, necesitará de trabajo que se realizará más allá de sus fronteras.



Casi sobre el final del panel, Llaryora destacó y no dudó en hablar de las inversiones "que ya están viniendo" motivadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), su par santafesino habló de esa iniciativa como una "gran oportunidad para la industria metalmecánica" de provincia. Frigerio -que criticó el inicial "sesgo extractivista" de la norma- anunció que ya trabaja para que Entre Ríos adhiera a lo sancionado por el Congreso Nacional y que, además, tenga una ley local: "Este gobernador recibe a quien quiera invertir más de un dólar", graficó.