Tras un nuevo agravio de Milei, Juntos salió a marcarle la cancha al Presidente

Diputados de la UCR y gobernadores de Juntos por el Cambio salieron con un duro mensaje contra el presidente Javier Milei, luego de que este los acusara de querer "arruinarle la vida a los argentinos". En la recta final del debate en comisión de la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, el gobernador del PRO, Ignacio Torres, y diputados nacionales de los que depende el futuro de la ley le exigieron al gobierno de La Libertad Avanza que desista del "pacto de impunidad que tiene con el kirchnerismo" y le exigieron al Presidente que denuncie los actos de corrupción a los que alude en sus declaraciones. ¿Se complican las negociaciones por la ley ómnibus?

Rodrigo de Loredo primero e Ignacio Torres usaron sus cuentas de Twitter para responderle al Presidente, tras una nueva seguidilla de declaraciones en contra de la oposición.

El jefe de la bancada radical, que reúne 34 diputados de los que en buena medida depende la media sanción de la ley ómnibus, escribió en su cuenta de Twitter: "Las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados".

El cordobés se refería a las acusaciones hechas por el propio mandatario, que vienen de larga data. Esa misma mañana, en diálogo con Radio Mitre, Milei se refirió a los legisladores nacionales y les advirtió: "O se ponen los pantalones largos para que los argentinos estén mejor, o el mercado nos pasa la factura". "Depende de ellos si van a querer arruinarle la vida a la gente", dijo en ese mismo reportaje.

Además, Milei se preguntó si "los políticos que piden fraccionar" el DNU y la ley "llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos". "¿Por qué lo quieren hacer? Porque quieren coimear con eso. Vea quiénes son los políticos que piden fraccionar estas cosas y usted va a ver qué detrás de eso hay un sector. Por eso digo busquen la terminal, busquen el vínculo de ese político con esa terminal o si esos políticos llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos", dijo.



No es la primera vez que Milei apunta contra los miembros del Poder Legislativo, del que él formó parte hasta hace algo más de un mes. En otra ocasión, los tildó de "idiotas útiles" además de iniciar su mandato hablando de espaldas al Congreso .

En su extenso tuit, De Loredo puso en foco en los jubilados, en clara alusión al capítulo del megaproyecto que suspende la fórmula jubilatoria y deja a discreción del Ejecutivo la actualización de los haberes previsionales. Justamente, uno de los puntos que el partido centenario se niega a acompañar.

Hecha esa introducción, el cordobés instó a Milei a que "proceda a denunciarlas e investigar" y remarcó: "O conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen. En ambos casos el gobierno incumple los deberes de funcionario público". Y remató. "De continuar y no acudir a los tribunales el gobierno, seremos nosotros quienes lo haremos".

Falacias y pacto de impunidad con el kirchnerismo

De Loredo también le señaló a Milei que cae en una falacia al hablar sobre las causas de la inflación. "Durante cuatro años el presidente fue determinante en que la inflación es un proceso monetario y no multicausal como siempre argumentó el kirchnerismo, resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria", remarcó el radical.

Dicho esto, el cordobés denunció que existe un "pacto de impunidad que tiene con el kirchnerismo". Y señaló que quedó expresado en "las manifestaciones del gobierno de quitarle la obligación a la Oficina Anticorrupción de ser querellante en las causas de corrupción".

Al mismo tiempo, subrayó "la intención del gobierno de que puedan blanquear fondos los funcionarios de la última gestión", junto con "la designación y el mantenimiento de funcionarios claves del gobierno anterior en áreas sensibles" además de "las permanentes declaraciones públicas que buscan darle tranquilidad al peronismo de que no van a ser investigados y que el gobierno no hará nada o que ayudará a encubrir los estructurales desfalcos que recibió nuestro país y nos traen hasta acá".

El mensaje del cordobés fue recogido por sus compañeros de fórmula. Por caso, la vicepresidenta del bloque, Karina Banfi, se subió al mensaje de De Loredo y añadió: "Desde la UCR exigimos al Presidente que denuncie los actos de corrupción a los que alude en sus declaraciones. No puede someter al Congreso a un chantaje cuando su deber es acudir a la Justicia. Máxime cuando el Parlamento está trabajando en el monumental paquete legal que envió".

La adhesión de Ignacio Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se subió al mensaje del radical para expresar su adhesión. "Los 10 Gobernadores del PRO y de la Unión Cívica Radical estamos dando muestras más que suficientes de acompañamiento y cooperación con un gobierno que asume en una situación crítica resultado de las erráticas políticas que nos sumergieron en la pobreza", dijo el cacique patagónico.

"Es peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la Ley Ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU", dijo el gobernador del PRO.

"La agresión y las acusaciones no pueden ser el modus operandi para quienes no piensan igual en algún tema", alertó Torres.

En diálogo con este medio, desde el entorno de ambos referentes dejaron en claro que los mensajes de los dos referentes no complican las negociaciones con La Libertad Avanza en torno a la Ley Ómnibus. "Hay ciertas cosas q no se pueden dejar pasar", dijeron desde el entorno del chubutense.

"No avalamos los insultos y los reprochamos, pero ponemos la otra mejilla", dijeron días atrás desde la UCR, al ser consultados por este tema.

A propósito de las intenciones de La Libertad Avanza de que el dictamen de la ley ómnibus quede listo el viernes, en el partido centenario les avisaron: "eso depende de que se sienten a podar el dictamen". Etapa que, hasta ahora, no se concretó.

"La idea es sentarse esta semana, pero creo que no dimensionan el trabajo que eso lleva. Son 650 artículos , y no es hacer retoques, sino discutir modificaciones", dijeron fuentes radicales, donde se siguen mostrando dispuestos a colaborar con el oficialismo, más allá de las agresiones de Milei.

Un bloque clave se suma a los planteos

Hacemos Coalición Federal, bancada en la que conviven la Coalición Cívica, el schiaretismo y el Socialismo, así como también referentes como Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy sacaron esta mañana un comunicado en el que le exigieron al Presidente que deje de "confrontar con el Congreso".

Hacemos Coalición Federal emitió un comunicado tras los dichos de Milei.

"Dicha actitud resulta absolutamente inaceptable e injusta, toda vez que el Congreso se encuentra trabajando para dar al Gobierno herramientas legales urgentes para poder afrontar la crisis que atraviesa la Argentina", dijeron los diputados al referirse a las declaraciones del libertario.



Asimismo, los diputados subrayaron que "el proceso de formación de las leyes requiere de diálogo y consenso". Para luego añadir que, "en ese marco, garantizamos colaboración para sostener la gobernabilidad sin poner obstáculos, procurando contribuir ante el desorden jurídico y político que se genera desde el propio Poder Ejecutivo".

En consonancia con el PRO y la UCR, HCF señaló: "Exhortamos al Presidente a que se abstenga de hacer acusaciones públicas infundadas y a denunciar cualquier conocimiento que tuviera de delitos, que desconocemos y repudiamos".

Para luego rematar: "Le requerimos que establezca prioridades serias y claras a la hora de requerir leyes y facultades especiales, las que nunca deberían exceder los límites constitucionales."