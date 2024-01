Chicanas, gritos y un funcionario 'desconocido' en el arranque del debate sobre la ley ómnibus

En un clima de tensión, la Cámara de Diputados inició el debate en comisión de la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Con un esquema de trabajo poco claro, sin grandes definiciones, y con la presencia de funcionarios del gobierno de Javier Milei que no estaban anunciados, un centenar de legisladores nacionales empezaron a analizar la letra chica del proyecto que tiene 664 artículos . Los referentes de La Libertad Avanza que expusieron insistieron con que no planean "cerrar el Congreso".

Pasadas las 14.30, en un salón repleto de diputados y periodistas -el más amplio del anexo de la Cámara de Diputados- se puso en marcha el debate en comisión de la ley ómnibus que, entre otros ítems, declara 11 emergencias, eleva retenciones, delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo y reforma cientos de leyes.

"Lo más importante es que todos los diputados tengan la palabra", dijo el libertario Gabriel Bornoroni , presidente de la comisión Legislación General, apenas hizo uso de la palabra en la que se preveía que sería una extensa jornada.

La ley tren fantasma

Con esas palabras como puntapié, Germán Martínez , presidente del bloque Unión por la Patria, recogió el guante para hacerle varios planteos al oficialismo. Además de solicitarle a la bancada oficialista un cronograma de trabajo "claro", el rosarino exigió: "Tiene que venir el jefe de Gabinete, (Nicolás) Posse; lo tienen que traer, es el responsable de la administración".

""Tiene que venir el jefe de Gabinete", exigió Germán Martínez.

Además, Martínez señaló: "Tiene que venir (Nicolás) Caputo, salvo que, como en tiempos de Macri, se quiera esconder". Y remató; ¿Y qué van a hacer con (Federico) Sturzenegger". Sobre este último, que sigue sin ser nombrado oficialmente por Milei, remató: "No sabemos muy bien quién es, qué hace, quién le paga el sueldo".

En igual sentido se expresó la diputada del FIT, Myriam Bregman. "¿Qué es Sturzenegger? ¿Otro fantasma, como Conan?", ironizó la porteña, en alusión al mastín fallecido del Presidente. Además, la diputada del FIT cuestionó el contenido del proyecto "hacen llamar ley ómnibus que, más que un ómnibus, parece un tren fantasma".

A los gritos el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo pidió que el Presidente informara si hubo algún "pedido de coima". Fue luego de que días atrás, Milei dijera que "la lentitud que le ponen los legisladores al debate del DNU es porque buscan coimas".

El funcionario desconocido

"¿Se puede presentar?", se escuchó desde el fondo del salón. Los diputados de la oposición pedían que el primer expositor de la jornada dijera su nombre, que no figuraba entre los convocados para la jornada.

"Mi nombre es José Rolandi, vicejefe de Gabinete", respondió el expositor, que había comenzado a delinear los principales puntos del megaproyecto.

"Ah bue...", retumbó en el salón. Los diputados, en especial de Unión por la Patria, expresaron su disconformidad ante la presencia de un funcionario de segunda línea. "¿Quién es este señor y de qué está hablando?", se escuchaba despotricar a Leopoldo Moreau. "Que no hable", decía otro diputado de la bancada opositora en medio de los bullicios.

Luego fue el turno de, Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía y uno de los mentores del megaproyecto, en tándem con Sturzenegger. "Parecen muchas delegaciones, pero tratamos de ser precisos en las facultades que se están delegando", argumentó el funcionario al defender su medida. Y agregó: "No se trata de que sea un cheque en blanco ni de cerrar el Congreso. Bajo ningún punto de vista se está pretendiendo eso".

"¿No va a hablar de Energía?", le recriminaron los diputados de Unión por la Patria, cuando el funcionario de La Libertad Avanza culminó su exposición inicial. La respuesta que dieron desde el oficialismo fue que el tema Energía se trataría en el capítulo económico, que se abordará recién este miércoles en la comisión.

Rodolfo Barra no dio grandes definiciones al hacer uso de la palabra.

"Cuando dicen que viene el secretario de Energía, uno asume que va a hablar de energía", dijo el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman , que se mostró confundido con el rumbo de la jornada. "Yo no sé qué estamos discutiendo: ¿cuál es el temario? Porque si es 'reforma del Estado', no hay ningún capítulo que se llame 'Reforma del Estado'", dijo el economista.

Luego fue el turno de Rodolfo Barra , procurador del Tesoro, quien expuso de manera muy vaga y sin dar definiciones sobre la letra chica del proyecto que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta diciembre de 2025, al tiempo que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en todas esas materias.

"Esto es una falta de respeto, parece una clase de Sociedad y Estado", dijo el diputado de UP, Juan Marino, mientras el funcionario exponía. En igual sentido se expresó su compañero de bancada, Leopoldo Moreau, quien le reprochó haber hecho una "introducción a la Filosofía del Derecho".

El interrogante radical

"Va a contar con la expresión de la Unión Cívica Radical como ha contado siempre la República Argentina cuando los momentos son delicados. Tenemos plena consciencia de que las herramientas justas y necesarias que necesita un gobierno para llevar adelante lo que eligió la sociedad argentina, las va a tener", expresó el jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo al hacer uso de la palabra.

Luego señaló: "Pero estamos profundamente influenciados por un interrogante: ¿Estamos siendo usados para una estrategia que nada tiene que ver con el futuro del país?".

"Por momentos, estamos desconcertados", dijo De Loredo.

"Por momentos, estamos desconcertados", continuó el cordobés, para luego referirse a las palabras del vocero de Presidencia, Manuel Adorni, quien esta mañana, en su habitual conferencia de prensa culpó al Congreso por la suba del dólar, al señalar: "Es una muestra de lo que puede pasar si no se aprueba el proyecto".

En tanto, el bloque del PRO, anticipó que desde su bancada harán "sugerencias en concreto". Y que le harán llegar unas 40 preguntas a los funcionarios, por escrito.

No ir a las patadas

La Coalición Cívica, que ya viene advirtiendo sus rechazo a la delegación de facultades, también aprovechó el plenario para plantear su postura de cara al debate de la ley que el oficialismo aspira aprobar en el recinto el 25 de enero.

"El Poder Ejecutivo tiene que fijar una hoja de ruta", planteó Ferraro.

"Creo que el oficialismo y el Poder Ejecutivo tiene que fijar una hoja de ruta, definir claramente cuáles son los temas a resolver en la urgencia que hoy atraviesa la Argentina y en el resto de los temas no ir a las patadas con la no celeridad que puede tener el Parlamento y ponernos a trabajar seriamente en los otros temas que tienen competencia en un sinfín de comisiones de esta Cámara de Diputados", planteó el presidente del partido, Maximiliano Ferraro.

"Así que me gustaría que el Procurador General me pueda explicar, no solamente a mí, sino a todos, cuáles son esos conceptos que esgrime en términos de urgencia política y cuáles son los problemas de celeridad que le preocupan a la hora de la sanción y formación de las leyes", remató el "lilito".