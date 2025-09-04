Lentes gratuitos: cómo obtener los anteojos de PAMI sin costo en septiembre

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que en septiembre 2025 continúa vigente el beneficio de lentes gratuitos para jubilados y pensionados.

Esta prestación permite a los afiliados obtener hasta dos pares de anteojos por año sin costo, lo que representa una ayuda fundamental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

¿Quiénes pueden acceder a los lentes gratuitos de PAMI?

El beneficio está disponible para todos los afiliados activos de PAMI. Cada persona puede solicitar:

Lentes para lectura (visión de cerca).

Lentes para visión a distancia.

Lentes bifocales, que combinan ambas funciones.

Los afiliados podrán elegir entre dos lentes o uno bifocial.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar los anteojos gratis?

Para acceder al programa de lentes gratuitos, los afiliados deben cumplir con algunos requisitos básicos:

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la red PAMI.

de la red PAMI. Documento Nacional de Identidad (DNI) en buen estado.

Credencial de afiliación a PAMI vigente.

La receta médica debe contener la prescripción exacta, la firma y sello del profesional y tiene una validez máxima de 150 días desde su emisión.

Confirmado | Decretaron feriado el viernes 12 de septiembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días

Paso a paso: cómo obtener los lentes gratis de PAMI

El trámite para obtener los anteojos es muy sencillo y no requiere turno previo. El procedimiento es el siguiente:

Solicitar un turno con un oftalmólogo de PAMI para la consulta visual.

de PAMI para la consulta visual. Obtener una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el profesional.

Dirigirse a una óptica adherida al programa.

Elegir el armazón y se procederá a la fabricación de los lentes según la prescripción médica.

Todos los solicitantes deberán contar con la OME.

¿Cuántos lentes puedo solicitar por año gratis con PAMI?

El programa de PAMI permite a sus afiliados acceder por año al siguiente beneficio:

Dos pares de lentes por año (uno para cerca y otro para lejos).

Un par de bifocales, en lugar de los dos anteriores.

Este beneficio se mantiene vigente en septiembre y es uno de los más valorados por los más de 5 millones de afiliados de PAMI en todo el país.