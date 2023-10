"Le pinchan un forro": una candidata de Milei impulsa un proyecto para "renunciar a la paternidad"

A una semana de las elecciones presidenciales, la candidata a diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, explicó que el primer proyecto que llevará al Congreso tratará sobre la renuncia a la paternidad de un hijo y quedó en medio de la polémica.

A sus 43 años, Lemoine competirá el próximo domingo por ocupar una banca en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre.

Forma parte del equipo de Javier Milei desde hace dos años, comenzó siendo la maquilladora, luego la fotógrafa y ahora tiene un lugar en la lista de diputados a nivel nacional en la boleta.

En diálogo con Radio Neura, comentó cuáles son sus eventuales proyectos de ley a presentar ante el Congreso y los demás legisladores.

¿Qué es el proyecto de renuncia de la paternidad de un hijo?

"Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: 'Acabá adentro que tomo la pastilla' o le pinchan un forro?", explicó Lemoine.

"Hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan del tipo en medio de la calentura, mi abuela me lo contaba", agregó.

Con esta presentación, Lemoine anticipó que la primera ley que buscará impulsar en caso de ser diputada se tratará sobre "un proyecto de renuncia de la paternidad".

"La mujer, cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no", argumentó.

"No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener", opinó Lemoine.

Luego de que la conductora del programa le consultó sobre qué sucedía si el que no se cuidaba era el hombre, Lemoine contestó que "Eso es responsabilidad del hombre". "Pero si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta es violación, entonces hace la denuncia y toma la pastilla del día después", concluyó la candidata de Milei.