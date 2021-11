Las nuevas construcciones en Costa Salguero y la ex Ciudad Deportiva de Boca, a un paso de ser aprobadas

Las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto de la Legislatura porteña comenzaron esta mañana a tratar los proyectos de ley del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que incluyen la construcción de edificios en los predios ribereños de Costa Salguero y la ex Ciudad Deportiva Boca , así como 11 nuevas torres en diferentes barrios y una "regularización" de obras ya terminadas.





En la reunión de labor parlamentaria realizada el miércoles pasado en la Legislatura, el oficialismo local marcó la agenda de la próxima sesión, que será el jueves 2 de diciembre, ya que solicitó el "tratamiento preferencial" de cuatro proyectos del Ejecutivo.

Los proyectos con tratamiento preferencial son:

La rezonificación de los predios Costa Salguero y Punta Carrasco, ubicados en la Costanera norte, para habilitar allí la construcción de edificios.

El convenio urbanístico firmado con el grupo inmobiliario IRSA para autorizar la construcción de un nuevo barrio en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, ubicado en Costanera sur.

Un paquete de 11 convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad y constructoras privadas para levantar torres en parcelas de varios barrios, excediendo la altura permitida.

Un "régimen especial de regularización de obras y construcciones llevadas a cabo en contravención del Código Urbanístico y de Edificación".

Todas estas iniciativas, por incluir cambios en las normas urbanísticas, se enmarcan en las leyes de doble lectura, es decir aquellas que, para su aprobación definitiva, deben ser votadas dos veces en el recinto de sesiones, con la realización de una audiencia pública entre ambas votaciones.



Para los cuatro proyectos ya se realizó la primera votación y la audiencia pública, por lo que, de concretarse la votación el jueves próximo, podrían quedar aprobadas en forma definitiva.



En la audiencia pública en la que los habitantes de la ciudad opinaron sobre la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco hubo 2.053 oradores, de los cuales el 98% se opuso a la construcción de edificios y pidió que esas tierras, que abarcan más de 30 hectáreas, sean destinadas a un parque público.



Algo similar ocurrió en la audiencia sobre la ex Ciudad Deportiva de Boca, donde expusieron 849 oradores, de los cuales 835 rechazaron las llamadas "torres de lujo", que, de acuerdo al proyecto de la empresa IRSA, tendrán hasta 45 pisos.



Por otro lado, una iniciativa popular que cuenta con las firmas de 53.864 electores porteños y propone que Costa Salguero sea un parque público, fue presentada a principios de este mes en la Legislatura por el FdT y varias organizaciones.



Si bien el oficialismo porteño parece ignorar el pedido de que Costa Salguero sea un parque público, fuentes del bloque Vamos Juntos adelantaron a Télam que se introducirán cambios al texto de la primera sanción, los cuales apuntan a bajar la altura de los edificios, de 32 a 24 metros y ampliar el camino de sirga en 50 metros, con lo cual se restringirá en ese sector la autorización para nuevas construcciones.



Además, las modificaciones incluyen un frente de acceso al predio de 140 metros , que no estaba previsto en el proyecto original.

La reunión del plenario de comisiones inició cerca de las 10.30 con la lectura de los textos enviados por vecinos y organizaciones al correo electrónico de las comisiones.

Uno de los correos enviados fue el de la federación de clubes Fedeciba, que solicitó "que sea respetada la función original de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors", ubicada en Costanera sur, y que "no sea destinada a la especulación inmobiliaria".



También escribió la Comisión de Espacios Verdes de la Comuna 5, que, en referencia a los 11 convenios urbanísticos firmados por el Gobierno porteño con empresas constructoras privadas, manifestó: "necesitamos más espacios verdes y suelo absorbente, no necesitamos más torres".