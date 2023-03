Las importaciones en febrero tocan el piso que fijó el gobierno

Las importaciones rondaron los u$s 5000 millones en febrero y cayeron un 10% interanual y 6% en comparación con enero, de acuerdo con información preliminar que maneja el equipo económico y a la que accedió El Cronista en exclusiva.

Ese parece ser el piso nominal de compras al exterior que se fijó el Gobierno en el sistema de administración de comercio, mientras negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) las nuevas metas de reservas y calcula cuán duro será el impacto de la sequía en las exportaciones, ante la menor liquidación mensual del complejo agroexportador desde noviembre de 2015. L a fuerte merma en las exportaciones agroindustriales permite augurar un nuevo déficit en la balanza comercial de febrero.

Las importaciones comenzaron a retraerse debajo de los u$s 6000 millones en noviembre, cuando comenzó a rodar el nuevo SIRA. En diciembre, totalizaron u$s 5017 millones, el monto más bajo de 2022.

Importaciones: datos de febrero

El monto de importaciones de febrero fue algo superior a los u$s 5050 millones, contra los u$s 5384 millones del mes previo.

La caída interanual se registró en casi todos los rubros. Incluso en Combustibles y Lubricantes, a pesar de que el Gobierno decidió adelantar la compra de gas y pagó unos u$s 262 millones a mitad de mes. Así y todo, la caída de los precios internacionales -en febrero de 2022 comenzó a sentirse de lleno el impacto de la guerra en el GNL y otros combustibles- contribuyó a una caída interanual del 25%, a unos u$s 670 millones. En enero, los pagos de energía ascendieron a U$S 712 millones.

A pesar del pago extraordinario para GNL, las importaciones de combustibles cayeron en comparación con 2022.

En comparación con febrero de 2022, Argentina importó, siempre en divisa, un 11% de bienes de consumo (unos u$s 570 millones), 22% menos de bienes de capital (algo más de u$s 710 millones), y 4% menos de bienes intermedios (en torno a u$s 1870 millones). La importación de automotores aumentó 8% anual (aproximadamente u$s 140 millones) y la de piezas y partes mejoró 1% (unos u$s 1050 millones).

Contra enero, se destinaron 35% más de dólares a la adquisición de vehículos y no hubo cambios en bienes intermedios, pero hubo menos divisas para el resto de los rubros. La caída en bienes de consumo fue del 9%, la de piezas y accesorios para maquinaria, del 10% y la de bienes de capital, del 18%.

Caída generalizada

Al dividir las importaciones por sectores económicos, se registra un crecimiento en la industria automotriz (10% anual), la más demandante de divisas (casi u$s 940 millones). La industria aceitera importó 86% más que hace un año (unos u$s 280 millones) y la de gas, 114% más (unos u$s 20 millones).

Los 13 sectores restantes pagaron menos importaciones que hace un año . En Comercio, la baja llega al 40%, o casi u$s 250 millones menos (casi u$s 380 millones).

En el bimestre, la caída acumulada es del 4% interanual, focalizada en bienes de capital (-18%), de consumo (-9%) e intermedios (-7%). También la adquisición de vehículos se contrajo 2% contra los primeros dos meses de 2022.

Discusión con el FMI

Estos datos forman parte de las discusiones que lleva adelante el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para flexibilizar las metas de reservas. Según estimaciones privadas, la sequía provocará una merma en las exportaciones agroindustriales de entre 11.000 y 15.000 millones de dólares , que sería parcialmente compensada por la mejora en la balanza energética (a raíz de menores importaciones, a menor precio, y mayores ventas).

Con menos dólares disponibles, Sergio Massa y Kristalina Georgieva renegocian la meta de acumulación de reservas.

Ya con el objetivo de acumular u$s 500 millones en el primer trimestre trunco, en el Banco Central sostienen que el alivio de la primera meta trimestral permitiría administrar el comercio exterior sin mayores inconvenientes hasta el inicio de la cosecha gruesa, a partir de abril.

Derrumbe cerealero

Los datos del sector agroexportador no son alentadores. Según la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC), que concentra el 48% de las exportaciones del país, la liquidación de divisas de febrero fue de u$s 645 millones, con una caída del 74% interanual. Fue el peor mes desde noviembre de 2015, en el que el sector retuvo operaciones a la espera de la devaluación que concretaría el gobierno de Mauricio Macri. Y uno de los peores en 20 años.

Las exportaciones de la agroindustria cayeron 30% contra enero, mes en el que el Indec informó un déficit comercial de u$s 484 millones.