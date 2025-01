Las exportaciones pyme crecieron un 17,3% en dólares durante 2024: qué sectores las impulsaron

Las exportaciones de las pymes argentinas cerraron 2024 con un crecimiento interanual del 17,3% en dólares, alcanzando los u$s 10.032 millones, lo que representó el 12,5% del total exportado a nivel nacional, según el Monitor de Exportación Pyme (MEP) elaborado por CAME. Este desempeño estuvo acompañado por un incremento del 25,1% en volumen, con 8,5 millones de toneladas exportadas. Sin embargo, el precio promedio por tonelada registró una caída del 6,3%, estableciéndose en u$s 1.186.

De las 9.269 empresas exportadoras en 2024, 6.428 fueron pymes, representando el 69,3% del total de operadores.

¿Cómo les fue a los sectores exportadores pyme?

El MEP analizó el desempeño de 16 rubros según la Nomenclatura Común del Mercosur. En este análisis, algunos sectores destacaron por su crecimiento, mientras que otros enfrentaron caídas.

Alimentos sin procesar lideraron las exportaciones: Representaron el 49,9% del total exportado por las pymes, con ingresos de u$s 5.004,6 millones y un volumen de 4,3 millones de toneladas.

Representaron el exportado por las pymes, con ingresos de y un volumen de 4,3 millones de toneladas. Manufacturas diversas crecieron exponencialmente: Este rubro tuvo un alza del 1.206,5% , marcando el mayor crecimiento del año.

Este rubro tuvo un alza del , marcando el mayor crecimiento del año. Petróleo y combustibles sobresalieron en volumen: Registraron un aumento del 84% en toneladas exportadas.

Registraron un aumento del en toneladas exportadas. Tabaco y derivados enfrentaron retrocesos: Fue el sector más afectado, con una caída del 37,5% en dólares y del 36,3% en volumen.

Estos resultados resaltan la necesidad de fomentar la industrialización para agregar valor a los productos exportados, lo que podría mejorar la competitividad internacional y diversificar la oferta.

Análisis por regiones: ¿Qué destinos eligieron las pymes?

América del Sur, el principal mercado de exportación

América del Sur fue el principal destino de las exportaciones pyme, concentrando el 33,1% del total (u$s 3.319,8 millones). Dentro de esta región, Brasil lideró con una participación del 14,1% y un crecimiento interanual del 20,2%.

Europa, un destino clave en crecimiento

Europa representó el 24,1% del total exportado, con u$s 2.415,5 millones y un incremento interanual del 16,4%.

Concentración de mercados

El 86,9% de las exportaciones pymes (u$s 8.720 millones) tuvo como destino 30 países, evidenciando una fuerte concentración en mercados clave.

¿Cómo impacta la caída del precio promedio por tonelada?

A pesar del aumento en las cifras totales, la caída del 6,3% en el precio promedio por tonelada refleja desafíos en términos de competitividad y valor agregado. Este dato subraya la importancia de impulsar estrategias que prioricen la industrialización y diversificación de la oferta exportadora.

Perspectivas para 2025: ¿Qué desafíos enfrentan las pymes?

De cara a 2025, las pymes argentinas tienen la oportunidad de potenciar su competitividad mediante: