Las alimenticias quieren descongelar precios y apuestan a una estrategia vintage

Las empresas productoras de alimentos quedaron envueltas en un laberinto. Durante meses reclamaron al Gobierno el fin de Precios Máximos, el programa oficial que fijaba el valor de diferentes productos que finalmente terminó en junio pasado, y ahora reclaman que se vuelva a instaurar un plan similar .

Es que ahora, con el congelamiento de 1432 productos que la Secretaría de Comercio Interior dispuso en octubre último, y hasta el 7 de enero próximo, las compañías entienden que el panorama es todavía peor al vigente hasta mediados de año .

Durante los últimos días desfilaron por las oficinas de la secretaría que comanda Roberto Feletti gran parte de las empresas que forman parte de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), y todas apuntaron hacia el mismo lugar.

Quieren que en diciembre "se abra una ventana" que permita al menos hacer un leve movimiento en el listado de precios que diseñó el Gobierno. "Sería algo como lo que ocurría antes con Precios Máximos que, aunque con muy poco margen y cada tanto, se iban aprobando incrementos. En el medio de este congelamiento nosotros tenemos que hacer frente a subas que complican fuerte nuestros números ", explicó a El Cronista el directivo de una firma alimenticia.

Los encuentros se dan "uno a uno", ya que Feletti prefiere que se dialogue de forma particular con cada empresa , y no a través de Copal o en reuniones masivas. Por el momento, en el Gobierno no tiene intenciones de hacer lugar a este pedido , y así se los hizo saber a todos los directivos de empresas con los que estuvo reunido.

" Lo vemos difícil porque hace apenas algo más de un mes que se implementó el congelamiento , pero debemos hacer el intento", sostuvo una de las fuentes consultadas.

Según las propias empresas, el diálogo con Comercio Interior "es muy bueno y se da con cierta periodicidad" , aunque las alimenticias no encuentran por el momento una respuesta positiva a su pedido.

Una de las grandes dudas de las alimenticias es qué ocurrirá con el congelamiento de precios después del 7 de enero, cuando vence la actual regulación

Como parte de esta negativa, durante los encuentros Comercio Interior también afirma que "se están analizando" los fuertes aumentos que las empresas dicen tener que hacer frente en las materias primas, aunque los funcionarios dicen por ahora no estar "viendo lo mismo" .

El otro planteo de las compañías tiene que ver con saber qué ocurrirá después del 7 de enero de 2022, el último día que hasta ahora tendrán vigencia los precios congelados.

Por el momento no hay claridad al respecto, aunque la gran apuesta de las alimenticias es que las conversaciones que están teniendo hoy puedan lograr buenos resultados en el arranque del año que viene , es decir que se habiliten algunos aumentos.

El análisis que hace el Gobierno respecto del avance del programa con el cual pretende frenar la inflación es positivo. Según sostuvo el propio Feletti, y en base a una medición de SEPA (Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos), los efectos sobre los precios se verán en los datos finales de noviembre, aunque ya ve algunos números positivos .



"Desde su puesta en marcha hasta la fecha, observamos un descenso promedio de 7,7% en los precios de los productos que participan de este programa impulsado por el Gobierno" , sostuvo Feletti.