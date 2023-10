La visión de Juntos: las reservas al 10 de diciembre y el tipo de cambio con la dolarización

En la previa de las elecciones, con el sube y baja del dólar informal, y a la expectativa sobre qué sucederá el próximo lunes en el mercado, el presidente del Banco Central (BCRA) de Mauricio Macri, Guido Sandleris mostró con cuantas reservas asumiría el próximo Gobierno y a que valor llegaría el tipo de cambio con la dolarización .



Durante su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), el funcionario de la gestión de Cambiemos, afirmó que si bien el BCRA ya tiene un saldo negativo por u$s 7.500 millones, esa cifra aumentará a u$s 10.730 millones. A raíz de los pagos que se tienen que hacer al Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo el actual acuerdo.

Frente a este escenario, Sandleris proyecta, en los últimos meses de gestión, el oficialismo solo contará con u$s 2.000 millones para intervenir en las ruedas operativas y controlar las posibles fluctuaciones de los tipos de cambios paralelos.

Una coyuntura de pocas reservas y muchos pesos en la economía, para el exfuncionario no solo complicaría la gestión del Frente de Todos (FdT) sino que también el principal proyecto del candidato libertario, Javier Milei: la dolarización.

Según sus cálculos, a la fecha, hay 4.8 billones de pesos circulantes entre billetes y depósitos. Por lo que, con el nivel negativo de divisas en el BCRA, el cálculo para adoptar la moneda estadounidense daría un resultado infinito que no existe.

Pero el referente también considera un escenario, en donde el líder libertario consiga concretar el acuerdo secreto por un monto superior a los u$s 10.000 millones.

"Supongamos que consigue u$s 20.000 millones, el BCRA tendría u$s 10.000 millones, por lo que el tipo de cambio pasaría a ser de 4.000 pesos por cada dólar. Eso multiplicaría el precio del dólar por cuatro e implicaría un aumento de precios de algunos bienes del 1000%", sostuvo.

Así, para Sandleris a medida que aumente la cantidad de dólares que le presten al líder de la Libertad Avanza, bajará el valor del tipo de cambio. Para lograr que el dólar salga $600, se deberían conseguir u$s 60.000 millones que permitirían que las reservas estén en u$s 50.000 millones.

Sin embargo, aseguro, que por las conversaciones que mantiene, los principales bancos inversión de los Estados Unidos no estarían dispuestos -en el corto plazo- a prestarle a la Argentina u$s 20.000 millones. Y las razones se encuentran en el "Plan Ocampo".

El principal candidato a ocupar el directorio del BCRA, en caso de que el Milei triunfe en las urnas, Emilio Ocampo, propone la creación de un fideicomiso con bonos del tesoro y otros activos en que están en manos del Fondo de Garantía Social (FGS) de la ANSES.

Debido a que a pesar de que el BCRA tiene títulos del tesoro por casi u$s 100.000 millones, estos se reparten entre: los bonos soberanos cuyo valor nominal es de u$s 15.340 millones, pero de mercado de u$s 5.904 (casi 0,3 sentados por cada dólar) y las letras transferibles que "no tienen o tienen poco valor".



Así, para Sandleris en el escenario en que se puedan sumar los u$s 5.940 millones de dólares del BCRA con los aproximados u$s 10.000 millones que tiene el FGS en conceptos de bonos y acciones, habría total de u$s 15.000 millones. El cual permitirían cubrir las actuales reservas negativas, pero solo dejarían un resto de u$s 5.000 millones que llevaría al tipo de cambio a $8.000.

Aunque destacó que en las últimas oportunidades en que "el BCRA intento obtener un préstamo dando como garantía no le dan un dólar por cada dólar de bono de valor de merado que ponía como colateral, le pedían dos o tres veces. Por lo que esa ingeniería financiera para dolarizar no va a funcionar ".