En esta noticia Quiénes son los “audaces del Círculo Rojo”, según el Turco Asís

El periodista y escritor Jorge “Turco” Asís publicó un nuevo análisis sobre la interna del Gobierno nacional en el que analizó los “dilemas sustanciales” del “Método Milei” a partir de las tensiones que generan distintas figuras del oficialismo.

En su columna, Asís sostuvo que la senadora Patricia Bullrich “se transformó en uno de los dilemas sustanciales” del Gobierno. Según el autor, eso ocurre mientras el oficialismo insiste con la “estratégica escenografía de la reelección”.

Mientras Bullrich experimenta un crecimiento en su imagen en las encuestas, el escritor describió crecientes diferencias entre “la Montonera del Bien” y el círculo presidencial.

Bullrich fue una de las pocas que, dentro del Gobierno, apuró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a que presentase su declaración jurada, algo que revivió la interna libertaria.

“Si la maltratan, por lo que la dama cotiza en las encuestas, puede ser peor. Más probable que la antigua experta Monto emprenda, de nuevo, la habitualidad del ‘raje’“, advirtió Asís, en referencia a una posible ruptura con el espacio.

El periodista relató además un encuentro entre la senadora y Karina Milei, mano derecha y hermana del Presidente. Según su versión, Bullrich le habría pedido a la Secretaria General de la Presidencia asegurarse la candidatura a vicepresidenta, en lo que describió como la fórmula “Milei-Bullrich”.

La respuesta, de acuerdo con el relato de Asís, fue negativa. La hermana del mandatario le habría comunicado “que semejante pretensión infortunadamente no podía ser posible”, según reconstruyó el columnista.

El segundo dilema que observa Asís es la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien apoda “el Descuidista II”. El autor afirmó que “el hartazgo del Gabinete coincide con el hastío de la sociedad” por su gestión y la investigación en torno a presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, en una suerte de defensa a Adorni, Asís fue más allá con una frase contundente sobre los cuestionamientos al funcionario: “En una cumbre de corruptos de verdad, Adorni no podría siquiera cebar mate”.

El columnista mencionó también la situación de la ministra Sandra Pettovello, a quien apoda “Laura Hidalgo”. Según su análisis, estaría dispuesta a asumir un rol mayor dentro del Gabinete.

En ese contexto, identificó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo —al que llama “Virgencita”— como otro actor con aspiraciones de mayor poder-. Sostuvo que Caputo “aspira y espera que el Descuidista recapacite” y deje su cargo.

Quiénes son los “audaces del Círculo Rojo”, según el Turco Asís

Por otro lado, Asís cuestionó lo que describió como un relato instalado desde el oficialismo “de que la oposición no existe”.

En esa línea, el periodista sostuvo que el “Método Milei” busca debilitar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien llama “El Gótico”, por ser “el primero que confronta duramente con el poder central”.

Mencionó asimismo al gobernador sanjuanino Sergio Uñac, al que describe como “el Gerente Anónimo”, como otro de los dirigentes peronistas alcanzados por esa estrategia oficial, aunque de “menor” intensidad.

“Maduran o se disuelven un par de entusiastas candidaturas de individuos prestigiosos, consagrados por el reconocimiento de sus pares. Por el mero proyecto de atreverse, se sobreentiende que ninguno de los cuatro que se lanzarán con fuerza después de la ‘pausa de hidratación’, se muestra políticamente impactado por los atributos del Método Milei”, advirtió Asís.

Finalmente, Asís adelantó la existencia de otras candidaturas en gestación dentro de lo que llamó el “Círculo Rojo”. Citó al Jorge Brito, Daniel Hadad, Carlos Melconián y Federico González como posibles postulantes a evaluar más adelante.

“Son audaces con iniciativas del Círculo Rojo que merecen disponer del ensayo detalladamente racional, que se promete”, concluyó.