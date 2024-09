La amenaza para trompear a un dirigente libertario y la bronca del Gobierno con el Papa: "No tiene códigos"

"En vez de pagar la justicia social [el Gobierno] pagó el gas pimienta, le convenía ", así sintetizaba, a su parecer, el papa Francisco las prioridades de la gestión del presidente Javier Milei. Lo hizo durante el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en donde estaba a pocos metros suyo el dirigente social Juan Grabois, utilizado por los libertarios como antagonista perfecto del modelo libertario.

Días antes, el Sumo Pontífice había recibido en la Santa Sede a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Fue el propio jefe de Estado vaticano el que le cursó la invitación. Según se desprendió luego, la audiencia duró cerca de una hora -generalmente suelen ser menores, como de treinta minutos- y dialogaron sobre los aspectos de la política social del gobierno.

Según dice solo la Casa Rosada, el Papa habría elogiado el sostenimiento de los programas sociales ante la crisis económica . Por eso, muy cerca del Presidente decían que lo hecho por Francisco "no tiene códigos". " Hay un Papa que dice una cosa en público y otra en privado ", se quejaban en Balcarce 50, siempre de acuerdo a su versión. En cambio, en público, el vocero presidencial eligió salir con un edulcorado: "Respetamos su opinión, pero no la compartimos".

Lo curioso es que Bergoglio y Pettovello no posaron juntos para una foto luego de la audiencia en el despacho apostólico. Según supo El Cronista, esto se debió a que era una audiencia privada en la que estaba acordado con el Papa no comunicar nada.

El papa Francisco y Javier Milei en su último encuentro presencial

El enojo con el Papa también se le atribuía al propio Presidente. Al llegar a la Casa Rosada se encontró con el vocero presidencial, con quien acordaron no espiralizar la situación. "No nos ayuda escalar con esto", afirmaron; algo muy distinto a lo que decía el mismo Milei el año pasado, cuando se refería al Sumo Pontífice como el "representante del maligno en la tierra" . Tabula rasa.



La pelea entre Zago y Romo

El último domingo los pasillos del Congreso Nacional fueron un desfile de funcionarios y dirigentes mayormente vinculados a La Libertad Avanza, quienes asistieron a ver al Presidente a dar su discurso por la presentación del Presupuesto 2025. Aunque primaron los saludos y los abrazos entre muchos de ellos, no faltó lugar para que se diera un escenario de tensión entre dos figuras conocidas del mundo libertario.

Tal y como lo hizo trascender La Política Online, el exjefe de bloque de LLA en Diputados, Oscar Zago, se topó mientras caminaba rumbo al recinto con el legislador bonaerense (y presidente de bloque libertario) Agustín Romo. A pesar de que Romo lo saludó casualmente, Zago no dudó en asestarle:

- Te voy a decir una única cosa. La próxima vez que me mandes trolls te voy a cagar a trompadas.

La amenaza vino a colación de la masiva oleada de usuarios que lo insultaron por haber votado en contra de la eliminación de las jubilaciones de privilegio, algo que tampoco apoyó su ladero del MID, Eduardo Falcone, ni el bloque de Unión por la Patria.

Con 225.000 seguidores en X, Romo no solo es uno de los tuiteros libertarios más influyentes, sino que fue vital para la estrategia en redes durante la campaña de 2023 y desde que Milei se lanzó a la política. Además, es de confianza tanto de Santiago Caputo como de Karina Milei, con quien se la vio esta semana conversando en los pasillos de Casa Rosada.

El momento en el que Zago advierte a Romo (LPO/Juan Casas)

Al ver que la amenaza venía en serio, Romo buscó resumirle en esos pocos segundos que el esquema de usuarios y trolls en redes es más inorgánico de lo que él creía y que no controlaba ninguna campaña. A Zago no le convenció la respuesta y lo volvió a advertir, lo que hizo que el legislador se diera media vuelta y se fuera. "Me fui pensando que a los dos pasos me iba a llover una piña -les confesó a los suyos-; es un boludo, nos conocemos desde que no tenía pelo" .

"Yo soy de la vieja guardia, no voy por atrás ni te mando un mensajero ni te mando un Twitter. Voy y lo quiero aclarar frente a frente. Y si actuaste mal, vamos a tener que pelear, por más que tenga 60 años. No hay ningún problema", afirmó el diputado días después ante Radio Mitre.

El funcionario sin plata

El controvertido asado en la Quinta de Olivos que el Presidente encabezó para homenajear a los diputados que le blindaron su veto a la movilidad jubilatoria fue uno de los hechos políticos de la semana. Apartando la polémica generada al respecto, la cumbre generó datos políticos -como la ratificación de la mesa política de Milei, así como la de un espacio aliado al libertarianismo- y otros más de color .

Tal y como lo hace en todos los eventos en los que participa su hermano, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la que dispuso a sus hombres para conseguir la materia prima para un menú que, en el caso ideal, contemplara a cerca de 100 personas: contando a los propios diputados y a los funcionarios del Ejecutivo. Incluso hubo algunos empleados de planta de la Casa Rosada a los que hicieron irse hasta Olivos para ayudar.

Los asistentes pagaron $ 20.000, aunque calculan que la carta completa costó considerablemente más. Aunque varios de ellos dijeron off the record que el costo de la cena fue barato para lo que se ofrecía, hubo algunos que tuvieron que hacer malabares para pagar.

Manuel Adorni, Martín Menem, Karina Milei, Javier Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo y Patricia Bullrich en la cabecera de esa cena

El diputado Julio Moreno Ovalle (LLA-Salta) se negó al uso de la tarjeta de débito y le dio efectivo a una colega suya para que le pague. Por problemas técnicos tuvo que hacer lo mismo Zago, a quien le pagó María Ibáñez (MID-Córdoba) . Según cuentan, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no tenía dinero en su cuenta bancaria y tuvo que acudir a un colega suyo para que lo fondeen.

En la cabecera de la mesa en forma de "U" que se dispuso en el quincho de la Residencia de Olivos apareció el denominado G7 presidencial, integrado por Javier y Karina Milei, Martín Menem, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo . Es la primera foto en la que se muestran los siete juntos luego de que el jefe de Estado decidiera conformar una mesa de alfiles indispensables para tomar decisiones de gestión claves.

Al jefe de Gabinete y al asesor presidencial se sentaron juntos para evitar suspicacias al respecto de una posible interna. Y es que Francos admitió que tuvo sus discusiones con Caputo, pero jura que no superaron esa instancia.

Incluso, ese mismo día el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, fue quien propuso sacarles una foto a ellos dos y a Karina Milei para buscar desmentir rumores de conflictos. La imagen se hizo viral en las redes. Más allá del significado político, lo que llamó la atención fue el descontracturado estilo de Caputo (un habitué entre quienes lo ven en la Casa de Gobierno) y su barba candado. Las críticas en torno a esa última fueron, tal vez, lo que hizo que al día siguiente se lo viera circulando con el rostro afeitado.