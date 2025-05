La respuesta del Gobierno a las versiones de un presunto pedido a Rovira para voltear el proyecto

En medio de las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el PRO tras la caída del proyecto de Ficha Limpia, en las últimas horas aparecieron los rumores que apuntaba a un supuesto acuerdo entre el presidente Javier Milei y el exgobernador de Misiones Carlos Rovira para frustrar la aprobación del proyecto en el Senado.

Durante la tarde, el jefe de Gabinete Guillermo Francos salió a rechazar la versión, asegurando que no existe ningún vínculo entre ambos dirigentes. "Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído a la mañana, que es una operación clara", comenzó diciendo en Radio Rivadavia.

"Que es que el Presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley (es una) absoluta mentira. El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono", declaró el funcionario.

Rovira es el jefe político de Misiones y fue uno de los apuntados por haber dado vuelta el voto de dos senadores de esa provincia para que se caiga la ley .

"Lo que dicen los medios que lo publicaron es que le habría dicho a un grupo de sus seguidores políticos que se lo pidió Milei. Pero no sale Rovira diciendo eso. Clasifiquemos las cosas, porque acá hay muchas operaciones. No nos olvidemos que este año hay elecciones en Misiones", recordó Francos.

El exgobernador de Misiones, Carlos Rovira.

Y agregó: "Lo que me decía el Presidente a mí es ´Si yo presento un proyecto y conseguimos que se apruebe en Diputados. ¿De qué me disfrazo para pedir que no se apruebe en el Senado?´. No tiene ninguna lógica", sostuvo el jefe de Gabinete, quien desmintió "absolutamente" un contacto del jefe de Estado con el gobernador de Misiones.

Al ser consultado acerca de si algún otro funcionario del Gobierno pudo haber tenido contacto con Rovira, Francos argumentó: "Ningún funcionario del gobierno de Milei podría estar haciendo una cosa distinta a la que el Presidente dice".

Sobre el cambio de postura de los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Mario Arce, quienes cambiaron su voto, el funcionario del Gobierno libertario dijo que esa postura se debió a una "instrucción de la provincia". "Los que tienen que dar explicaciones son ellos, no nosotros. Traicionaron lo que habían sostenido", cerró Francos.