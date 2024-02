La respuesta de los gobernadores de Juntos y las repercusiones ante la caída de la Ley Ómnibus

A menos de dos meses de asumir la presidencia, el gobierno de Milei se enfrenta ante un revés legislativo. Este martes se votó para que La ley ómnibus vuelva a ser tratada en comisión.

El pedido fue hecho por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, y aprobado por la mayoría a mano alzada en el Congreso. La decisión se conoció luego de un cuarto intermedio para alinear posiciones con el resto de los bloques, antes del inicio de la votación del artículo 7 del proyecto, que contempla las privatizaciones de 27 empresas públicas.

Rápidamente, hubo respuesta por parte de los gobernadores de Juntos por el Cambio y del presidente Javier Milei que se encuentra en un viaje en Israel, además de la reacción del ministro del Interior Guillermo Francos, y las cuentas oficiales del Gobierno.

El comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio

Con la firma de los gobernadores de Juntos por el Cambio, el partido llamó a colaborar con el gobierno tras el revés de la ley ómnibus: "No corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la Ley Bases".

Por su lado, el gobernador porteño, Jorge Macri, escribió que "La gran mayoría de los argentinos votó por un cambio y desde el PRO venimos trabajando para garantizar, desde el día uno, que el Gobierno Nacional pueda contar con las herramientas para llevar adelante las transformaciones que nuestro país necesita. Tristemente hay un sector de la política que elige poner por delante los privilegios de unos pocos en perjuicio de una Argentina mejor".

Los gobernadores de Juntos que apoyaron al Gobierno:

Jorge Macri (CABA),

Leandro Zdero (Chaco),

Ignacio Torres (Chubut),

Gustavo Valdés (Corrientes),

Rogelio Frigerio (Entre Ríos),

Carlos Sadir (Jujuy),

Alfredo Cornejo (Mendoza),

Claudio Poggi (San Luis),

Marcelo Orrego (San Juan)

y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

¿Cómo reaccionó el arco político?

"Un papelón histórico en el Congreso. Legislar en minoría requiere acuerdos y respeto. Evidentemente faltaron los dos", apuntó contra el Gobierno, la diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia Moreau.

"Javier la democracia es así... chocaste el ómnibus, no te dan los votos. Además, avivate, sacaste el 30% en la elección general, el 56% es de un ballotage en donde el otro sacó el 44%, que también es el Pueblo ¿no?, pero además aunque hubieras sacado el 56% de los votos en primera vuelta, nadie te eligió para emperador", escribió el excandidato presidencial, Juan Grabois.

El diputado nacional, Leandro Santoro, calificó el hecho como una "Derrota política del gobierno y Papelón histórico!! La Ley vuelve a comisión!! Nunca se vio algo así. Se mintieron entre ellos y se cae todo".

Por su lado, la diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, criticó el comunicado de Oficina del Presidente: "A 40 años de democracia, bastardean la democracia. El Congreso y masivas movilizaciones plantearon que esta ley era un retroceso. Vender 41 empresas públicas en formato lista sábana fue y será siempre invotable. Antes que buscar chivos expiatorios el gobierno debería ESCUCHAR lo que le plantean incluso quienes lo votaron".

La diputada nacional Margarita Stolbizer se pronunció: "Fundieron el Ómnibus. No sabían manejar, salieron sin freno y quisieron meter todos los cambios juntos. Error inicial: no mandar leyes x temas. No priorizar los cambios en la economía para bajar inflación. No dialogar ni aceptar ayudas".

"Nunca en la historia del parlamento el oficialismo hizo tanto por destruir un proyecto de ley propio y nunca la oposición hizo tanto por ayudar a que se aprobara . Habíamos aportado las firmas para el dictamen y los votos para ganar en general. En particular salía el 90%", expresó el diputado radical, Martin Tetaz en un video.

¿Qué dijo Mauricio Macri y el Gabinete de Milei?

"Una vez más, como pasó durante mi gobierno entre 2015 y 2019, una parte de la política que decía estar comprometida con hacer una Argentina distinta, vota en contra al llegar al recinto. Impide, traba y retrocede. Pero a no aflojar: la gran mayoría de los argentinos están con el cambio, aunque algunos todavía insistan en desoírlos", publicó el expresidente Mauricio Macri.

La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico.

No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro.

Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años.



No dramaticemos lo de hoy.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, escribió que "La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro. Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años. No dramaticemos lo de hoy".

Votaron para que siga la inflación, para que la economía de cada familia sea de pobreza: votaron contra el pueblo.



Hoy quedó claro. Están los que buscan seguir explotando a una Argentina destruida, que solo defienden sus intereses y los que no nos vamos a rendir nunca.



"Votaron para que siga la inflación, para que la economía de cada familia sea de pobreza: votaron contra el pueblo", apuntó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

¿Cuál fue la reacción de Javier Milei?

Desde Israel, el presidente de la Nación se expresó contra la "casta" por la vuelta de la Ley Ómnibus a comisiones: "La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar".

"Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país", escribió Milei.

Además, Milei le había dado me gusta a un tuit que decía que "Hay que ir a un plebiscito y a la mierda con estos traidores".

La cuenta oficial de La Libertad Avanza lanzó un mensaje contundente contra los gobernadores: "La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión".

En dialogo con La Nación Más, el ministro del Interior explicó que "Decidimos enviar el proyecto a Comisiones nuevamente, porque vimos la falta de voluntad de los bloques de acompañar las reformas propuestas por el presidente. Se rechazaron las facultades delegadas más importantes, que permitían desregular la economía. De esa forma, no tenía sentido avanzar en el tratamiento de la Ley Bases, porque perdía su esencia", indicó el ministro".

El comunicado de la Oficina del Presidente

"El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo ese mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos", comunicó el Gobierno.

"Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos' artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina".

"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come".

"La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno", concluyó el comunicado.