El Gobierno dijo que los gobernadores "destruyeron" la Ley Omnibus y vuelve a plantear la idea de un plebiscito

El gobierno de Javier Milei sufrió un serio traspie hoy en el Congreso luego de que el tratamiento en particular de la Ley Ómnibus se viera truncado, siendo devuelto a comisión tras haber obtenido previamente media sanción en general. Este revés legislativo se produce en medio de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, sumergiendo al debate político en una agitada disputa.



Inmediatamente de caída la sesión, la oficina del Presidente emitió un comunicado, en uno de cuyos parrafos denuncian que "este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la "Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos" artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina".



"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno", agrega el comunicado.

Por su parte, en declaraciones al canal La Nación +, el ministro del Interior, Guillermo Francos, destacó que el presidente Milei había advertido previamente sobre la posibilidad de convocar a un plebiscito si la oposición no otorgaba los instrumentos necesarios para gobernar. Esta advertencia, en el contexto actual, adquiere relevancia y podría marcar un giro en la estrategia gubernamental.

"Si tiene que recurrir a consultas populares, lo va a hacer también. O tengo, o me dan los instrumentos para gobernar, o le voy a pedir al pueblo que me diga si me dan los instrumentos para gobernar o no. Que diga, denle los instrumentos para gobernar al presidente o no", declaró Francos.

El presidente Javier Milei, en estas horas de visita en Israel, también fijó posición a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, donde expresó su indignación ante lo que considera una traición por parte de quienes, según él, han optado por defender sus privilegios en lugar de contribuir al cambio tan ansiado por la ciudadanía. En sus palabras, Milei reafirmó su compromiso con el programa de gobierno respaldado por la mayoría de los argentinos y advirtió que continuará con su implementación, con o sin el apoyo de la dirigencia política.

LA CASTA CONTRA EL PUEBLO



La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas.



Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar.



Nuestro programa... February 6, 2024

Por su parte, la organización "La Libertad Avanza" emitió un comunicado en el que denuncia la traición de los gobernadores y advierte que no permitirá que se extorsione al pueblo para mantener privilegios injustos.