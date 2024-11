Cristina Kirchner rompió el silencio tras confirmarse su condena: "No lo veo como un sacrificio"

Cristina Kirchner estaba en Moreno, provincia de Buenos Aires, cuando la Cámara de Casación confirmó su condena por la causa "Vialidad". La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) reaccionó a los pocos minutos y habló de un intento de "persecución y proscripción" en su contra.

"Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py", dijo.

"Al lado de lo que han tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país", expresó Cristina.

"Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón", dijo la expresidenta acompañada por la intendenta Mariel Fernández, del Movimiento Evita.

"Como no me pueden pegar, viste que cuando discuten y una tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen, como las que hicieron hoy en Comodoro Py", aseguró.

"No importa, chicas. Al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad", agregó Cristina Kirchner en la misma charla, que quedó grabada y fue difundida por su entorno.

La exmandataria participó de un encuentro de mujeres, luego de visitar el hogar municipal El Polaquito.

Confirmaron la condena a Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en audiencia pública la condena a seis años de prisión impuesta a la exvicepresidenta Cristina Kirchner en la causa "Vialidad". Además, se la inhabilitó de forma perpetua a ejercer cargos públicos.

Tanto Kirchner como los demás acusados fueron condenados por el delito de administración fraudulenta agravada. En contraste, la Cámara definió por mayoría descartar el pedido de la Fiscalía de sumar como crimen la figura de "asociación ilícita" tanto contra la expresidenta como contra Lázaro Báez, su testaferro.