Javier Milei llegó a la Presidencia con una promesa que repitió durante toda su campaña: “Si subo un impuesto me corto los brazos”. Pero la guerra fiscal que impulsó desde la Casa Rosada no apuntó hacia arriba en el esquema federal sino hacia abajo: los intendentes se convirtieron en el principal blanco del Gobierno nacional y las tasas municipales, en el nuevo campo de batalla. El último movimiento de esa disputa ocurrió el 24 de febrero de 2026, cuando la Jefatura de Gabinete lanzó el Portal de Transparencia Tributaria Municipal. Presentada como una herramienta de control ciudadano, la plataforma permite consultar las tasas que cobra cada municipio en cinco categorías económicas. Sin embargo, el análisis de los propios datos publicados por el Gobierno muestra un mapa más complejo que el relato político que acompañó su creación. Los municipios más cuestionados por la Casa Rosada no encabezan en todos los casos los rankings de presión fiscal, mientras que distritos del interior del país —ausentes del debate público— aparecen entre los niveles más altos de carga tributaria local. El conflicto tiene una fecha de inicio precisa. El 2 de septiembre de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en la red social X que los municipios aumentaban tasas “no solamente con fines recaudatorios sino también políticos” y que esas decisiones “obstaculizaban el programa económico” nacional. Desde entonces, la disputa escaló rápidamente. La Secretaría de Industria dictó la Resolución 267, que prohibía incluir tasas municipales en facturas de servicios públicos, mientras que la Secretaría de Energía obligó a estaciones de servicio a exhibir carteles informando la tasa vial que cobraba cada distrito. Los intendentes respondieron en bloque: en enero de 2025, más de 500 jefes comunales reunidos en la Federación Argentina de Municipios rechazaron las presiones oficiales y recordaron que administran apenas el 5% de los recursos públicos totales del país. Meses después, la Cámara Federal de San Martín declaró inconstitucional aquella resolución por considerar que el Ejecutivo había excedido sus facultades. El portal lanzado en 2026 se convirtió así en una nueva etapa de esa confrontación discursiva. Pero el alcance real de la herramienta es limitado. Sobre un universo de 1.218 municipios argentinos, el portal incluye apenas 188 —el 15,4% del total—, y esa cifra sobreestima su cobertura efectiva. Al depurar los registros, 68 distritos presentan datos que no permiten comparación directa: algunos informan montos fijos sin referencia de precios, otros utilizan fórmulas con variables no declaradas y varios aplican unidades propias. En la práctica, solo 120 municipios —menos del 10% del país— ofrecen información comparable. La distribución geográfica tampoco es homogénea. El relevamiento cubre el 100% de los partidos del conurbano bonaerense, epicentro de la disputa política entre el Gobierno nacional y los intendentes peronistas, pero apenas alcanza a 2 de los 102 municipios del interior bonaerense y al 7,8% del resto del país. Con esos límites como marco, El Cronista procesó la base completa del portal en un trabajo de periodismo de datos realizado con asistencia de inteligencia artificial. El análisis incluyó la depuración de 752 registros y la aplicación de criterios metodológicos destinados a volver comparables datos cargados por los propios municipios en formatos heterogéneos. Cuando un distrito informaba rangos de alícuotas, se tomó el valor máximo —el mismo criterio utilizado por el portal oficial— como representación de la carga potencial más alta para el contribuyente. También se excluyeron casos en los que la distancia entre mínimo y máximo superaba diez veces, indicio de esquemas diferenciados no comparables entre jurisdicciones. El ejemplo más extremo es Ushuaia, que en industria declara valores entre 0,02% y 27,6%. Durante el análisis se detectó además la única modificación registrada en la base entre su lanzamiento y el 26 de marzo de 2026: el municipio de Villa Mercedes (San Luis) apareció inicialmente con alícuotas diez veces superiores a las actuales, luego corregidas por el propio Gobierno, lo que sugiere un error de carga original. Los resultados del procesamiento desafían parcialmente el eje del debate político. En entidades financieras —la categoría central en la discusión por el cierre de sucursales bancarias— el municipio con mayor alícuota no pertenece al conurbano bonaerense sino al interior: Bahía Blanca encabeza con 8,5%, seguido por Villaguay (Entre Ríos) con 8%, y por Villa Constitución, Santa Fe capital y La Plata, con 7,5%. En hipermercados, categoría que detonó el enfrentamiento público con el intendente de Lanús, ese distrito sí ocupa el primer lugar. Detrás aparecen Villa Carlos Paz (4,8%), Pilar (4,5%), Quilmes (3,74%) y Hurlingham (3,5%). La actividad primaria muestra otro patrón: cuatro de los cinco municipios con mayor alícuota pertenecen a Entre Ríos, una provincia prácticamente ausente del debate nacional sobre tasas municipales. Concordia lidera con 2,7%, seguida por Villa Carlos Paz, Rawson, Chajarí y Bahía Blanca. En industria, el ranking vuelve a combinar distritos de distintas regiones del país. Villa Carlos Paz encabeza con 3,6%, seguida por Concordia, Quilmes, Rawson y Chajarí. La tasa vial presenta la mayor concentración geográfica: los nueve primeros lugares corresponden a municipios de Neuquén, todos con una alícuota de 4,5%. Cipolletti, en Río Negro, alcanza el mismo nivel. El primer distrito fuera de la Patagonia es Pinamar, con 3%. Para medir la presión tributaria agregada, El Cronista calculó el promedio simple de las alícuotas disponibles en la Tasa de Seguridad e Higiene, excluyendo la tasa vial por gravar el combustible y no la actividad económica. Solo se incluyeron municipios con datos en al menos tres categorías. El resultado ubica en primer lugar a Concordia (Entre Ríos) con 3,65%, seguida por Bahía Blanca (3,62%) y Villa Carlos Paz (3,58%). El podio combina tres regiones distintas del país y ninguno pertenece al conurbano bonaerense. Chajarí ocupa el cuarto lugar con 3,25%, mientras que Lanús —uno de los distritos más señalados por el Gobierno nacional— aparece quinto con 3,1%. La Matanza queda sexta con 3,03%, seguida por Villaguay, La Plata, Quilmes y Victoria. Entre Ríos, prácticamente invisible en la discusión política nacional, concentra cuatro municipios dentro de los diez con mayor presión tributaria combinada. El mapa que surge de los datos oficiales muestra así una realidad menos lineal que la disputa pública: el conflicto político se concentra en el conurbano bonaerense, pero la mayor carga de tasas municipales aparece distribuida en distintas regiones del país.