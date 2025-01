La nueva definición de Zuchovicki sobre el dólar: ¿hay que volver a devaluar?

Dada la incertidumbre por la reducción de la brecha cambiaria y el cepo al dólar que aún se mantiene para la compra de divisas, el analista financiero Claudio Zuchovicki habló sobre cómo impactan las medidas más recientes del Gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, el analista aseguró que confía en que la Argentina "crecerá" y "recaudará más". También destacó como esencial contar con superávit fiscal y habló sobre las especulaciones acerca de una posible devaluación.

¿Hay que volver a devaluar? Las definiciones de Zuchovicki

En relación con los precios que actualmente se manejan en la Argentina en comparación con otros países, el economista reconoció que "está caro en dólares".

Sin embargo, no ve como una solución devaluar . "¿Se resuelve devaluando? No, porque matás el salario del argentino y también pierde el crédito", remarcó en diálogo con el programa radial Tenés que saberlo.

"La mejor manera de ganar competitividad es destrabar el costo argentino, que son las regulaciones e impuestos", apuntó.

En esa línea, analizó la situación a nivel local. "Argentina no tiene faltante de dólares, los argentinos ahorran en dólares. Lo que no tenés es confianza de invertirlos acá", consideró. "La competencia de monedas o bimonetarismo, como quieran llamarle, va a traer estabilidad. Y eso no significa que perdés al peso como moneda", explicó Zuchovicki.

Sin embargo, advirtió que, para sumar confianza de los inversores, es necesario mantener las políticas en el tiempo. "Si volvemos a cambiar, nadie va a invertir a largo plazo. Por eso creo que falta tiempo", aseguró.

El economista destacó como un buen signo el hecho de que el país registre superávit fiscal, a la hora de pararse frente al Fondo Monetario Internacional (FMI). "No tiene el problema de 'necesito plata mañana'", destacó.

"Hay problemas con las reservas, algo que este Gobierno heredó en negativo. Si mañana pretende levantar el cepo, más que plata fresca, necesita renovar los vencimientos . Para que ese superávit alcance para pagar. Esto bajaría mucho el riesgo país", agregó.

La baja de retenciones y una señal política

En relación con las medidas más recientes del Gobierno de Javier Milei, Zuchovicki habló sobre la reducción de las retenciones al agro.

" Tomaría más la señal que la noticia . Si bien la baja de impuestos ayuda, el campo depende mucho más del clima y de los precios internacionales. Una de las afectaciones es la pérdida en los precios internacionales", analizó.

El Gobierno logra tener superávit fiscal y comercial y baja impuestos. Esa señal me parece muy buena", agregó.

En la misma línea, auguró que podrán seguir medidas del mismo estilo. "Yo creo que la Argentina va a crecer y va a recaudar más. Creo que vienen más bajas de impuestos".