Tal como había adelantado hace meses, el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich efectivizó este miércoles la creación de una nueva carrera de “detective” para las fuerzas de seguridad.

Se trata de la carrera de “Investigador del Delito para Profesionales” en el ámbito de la Policía Federal Argentina (PFA). Esta se oficializó mediante la Resolución 1291/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La novedad se da en el marco del proceso de modernización y reforma integral aprobado por el Decreto 383/2025.

La iniciativa apunta al fortalecimiento institucional en áreas de prevención, detección e investigación de delitos complejos.

En qué consiste la nueva carrera de investigadores profesionales

La carrera incorpora el ingreso de universitarios graduados en disciplinas estratégicas como ingeniería, administración, tecnología, criminalística, informática y ciencias exactas , otorgando a los egresados una “Diplomatura Universitaria en Investigación Criminal”.

El régimen, prevé un sistema de selección específico, incluido un Comité Interinstitucional, criterios diferenciales de formación e incentivos, y la profesionalización del personal policial subalterno con trayectoria comprobable en áreas de investigación y operaciones especiales.

La imagen que compartió la ministra, que emula a la clásica estadounidense.

El comité estará integrado por autoridades del Ministerio de Seguridad y oficiales superiores de la PFA, y tendrá a su cargo un examen final de carácter excluyente.

Solo al concluir el período de formación, de nueve meses, y obtener el nombramiento correspondiente, los nuevos agentes podrán portar uniforme y armamento.

La medida forma parte del nuevo estatuto de la Policía Federal y establece requisitos de edad, antecedentes y certificaciones para el ingreso, junto con una preparación técnica y policial antes de asumir el cargo.

La resolución también crea un Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos, destinado al personal en actividad que acredite formación superior y experiencia en áreas como Investigaciones contra el Narcotráfico, Investigaciones Federales o Inteligencia Criminal.