El presidente Javier Milei transita el sexto mes de su mandato en la Casa Rosada, y generó un nuevo conflicto internacional luego del fuerte cruce con el gobierno español. Por este motivo el consultor político Jaime Durán Barba dejó recomendaciones y críticas para su gestión.

"Javier Milei se robó el espectáculo, pero no debería armar conflictos tan graves con uno de los países que más relaciones tiene. Es un país clave para la Argentina, es una locura romper con un país que tiene tantas inversiones ", sostuvo Durán Barba en diálogo con LN+.

En la previa, durante la visita y luego de volver a la Argentina, Milei apuntó fuerte contra su par Pedro Sánchez además de participar en un acto de VOX, la fuerza de ultraderecha que busca imponerse en España. La tensión diplomática hizo que el país europeo remueva a su embajadora en Buenos Aires.

La lapidaria crítica de Durán Barba a Milei: "Hubiera preferido...

"Milei manifiesta que no se parece a los políticos tradicionales, pero cuando eso se mezcla con la política internacional es un problema serio, va a tener repercusiones", aseguró el consultor que fue clave durante la campaña y el gobierno de Mauricio Macri.



Las críticas de Durán Barba a Milei: qué dijo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que Milei cantaría canciones luego de presentar su libro este miércoles en el Luna Park y Durán Barba también fue consultado por esta decisión que se muestra al menos como curiosa y atípica para un mandatario.

"Sigue la línea de comunicación que tuvo en la campaña, le encanta cantar, es uno de los mayores méritos en comunicación porque es espontáneo", sostuvo el consultor sobre la postura que tomó Milei.

Sobre este punto agregó que, si fuera consultado por cantar en el Luna Park, le hubiese dicho que "sí, no hay problema. Si hubiese consultado de ir a la reunión de VOX y atacar al gobierno español, no. Hubiera preferido lo primero".

Milei redobló sus críticas a Pedro Sánchez y le recomendó a su esposa que "busque un buen abogado"

"Usted no puede ir a España y no saludar al rey, es un acto de descortesía descomunal por más que no tenga poder, es un símbolo del Estado. Tienen otro punto de vista, ese es un error grave", agregó sobre los problemas que transita el Gobierno con el país europeo.

Por último, comparó a Milei con otro de sus pares internacionales: "Está en la misma sintonía que un caso interesantísimo como es Zelensky. Un cómico que hizo una campaña disruptiva hizo que su rival se ría en el debate, pero cuando le tocó dirigir a su país demostró que es un cómico, no un militar".