¿Lluvia de inversiones? Destacan que un segmento clave puede atraer millones de dólares

Ramón Fiestas Hummler, presidente de GWEC Latinoamérica destacó en diálogo con El Cronista las mejoras que se perciben en la economía argentina y las posibilidades de inversiones que esto genera. Según estima, eso podría sumar u$s 7.500 millones en desembolsos en electricidad obtenida en base al viento.

Además, habló de los recursos que puede aportar Vaca Muerta, más allá del gas, hoy sin dudas su principal activo.

- ¿Cómo ve el desarrollo de la generación eólica en la Argentina?

- Muchas personas ven un ambiente con un poco de incertidumbre, un panorama poco claro. Yo veo oportunidades, porque Argentina ahora mismo ha cometido un proceso de saneamiento de las cuentas públicas, que era fundamental para pensar en un proceso subsiguiente de inversiones y de creación de empleo y de prosperidad. Esto es algo que en Argentina no se había dado en el pasado.

- ¿Ve efectos de los cambios de la política económica actual?

- Si. El saneamiento de las cuentas públicas es algo para poner al país en valor y ofrecerlo como una plataforma de inversión, y es extremadamente importante. Veo las oportunidades porque el paso siguiente a este saneamiento -que ha venido acompañado de un esfuerzo enormemente importante- es el saneamiento en el sector eléctrico, de cuentas en el sector eléctrico y de transparentar los costos del sector eléctrico. Eso es muy importante para atraer inversiones. Estamos en un momento donde lo que hay que definir ya son políticas de inversión para las para el desarrollo del parque de generación y la modernización, más el refuerzo del parque de transmisión.

- ¿Está seguro qué los cambios traerán inversiones?

- Puedo asegurar que en Argentina habrá inversiones de entre u$s 7.500 millones y u$s 8.000 millones en los próximos tres a cinco años. Hasta ahora, no se habían dado porque no estaban las decisiones oportunas para que se puedan materializar esas inversiones que tienen que ver con algunos problemas preexistentes.

- ¿Cuáles eran esos problemas?

- Había restricciones (para la energía eólica) dentro de la red, con inseguridad de retribución de inversiones que se pudieran hacer por parte de los privados para resolver ese problema de los cuellos de botella de transmisión. También por una indefinición de quiénes van a ser los consumidores o compradores finales (de energía renovables), donde todo eso en otros mercados está definido y está clarificado. Argentina necesita hacer un esfuerzo de adaptación del consumo (...) que permita que un consumidor doméstico contrate directamente con un generador renovable como pasa en la mayor parte de los países del mundo.

- ¿Con tanto gas disponible de Vaca Muerta, le conviene a Argentina volcarse a energía eólica?

- En Argentina, además del gas, tenemos los recursos eólicos más fascinantes que puede haber en la región. Y eso nos va a permitir producir el kilovatio hora (una unidad de medida del sector) con el viento bastante más barato que con el gas. Entonces, vamos a sacarle mayor rendimiento a ese gas vendiéndoselo a aquellos países que lo necesitan porque no tienen viento o no tienen sol o no tienen ninguna de las dos cosas.

- ¿Seguirá el apogeo de la energía renovable con hostilidad a las políticas ambientales?

- El 87% de los de las instalaciones eléctricas del mundo en los últimos años son eólicas y fotovoltaicas. Y esto no tiene que ver con una con una liberalidad de las empresas inversoras en la protección ambiental, tiene que ver con la economía. Esta actividad económica permite hacer ganar competitividad a un país, porque estás produciendo un mismo bien o servicio -que es el kilovatio hora- a un precio más competitivo que de manera tradicional, que es usando combustibles fósiles.

- ¿Eso también aplica en Argentina?

- En los sectores eléctricos que crecen en el resto del mundo, la opción es energía solar o eólica. Y en el caso de Argentina es eólica, porque hay unos recursos de viento extraordinarios, fuera de serie. Aparte es un sector eléctrico que ya sabe desarrollar proyectos de energía eólica. Hay un sustrato en Argentina de una cadena de suministro implantada que se ha visto encogida estos años, por circunstancias que han determinado esa falta de desarrollo de las inversiones a los ritmos que tuvimos en periodos anteriores, pero el know-how está y las infraestructuras empresariales están . A poco que haya un alineamiento de una política energética que proporcione esas señales se va a detonar un proceso de inversión en renovables, especialmente en el eólico.

- El Gobierno anunció que licitará líneas de transmisión eléctrica. ¿Afectará lo que suceda al sector?