La deuda pública volvió a subir y casi representa el Producto Bruto de un año

La deuda pública de la Argentina ya equivale casi a todos los bienes y servicios que el país produce a lo largo del año, lo que se conoce como Producto Bruto. En julio la deuda aumentó en el equivalente a u$s 9.566 millones y acumula en los primeros siete meses del año una suba de u$s 81.398 millones.

Subió de u$s 370.673 millones a fines de diciembre 2023, al récord de los u$s 452.071 millones el mes pasado, según la Secretaría de Finanzas.

Se estima que el Producto Bruto de la Argentina oscila entre los u$s 470.000 millones y los u$s 500.000 millones.

El informe oficial consignó que el 44% de la deuda en situación de pago normal es pagadero en moneda local mientras que, el 56% restante, en moneda extranjera. Con respecto a junio, la deuda en situación de pago normal aumentó en u$s 9.555 millones.

El reporte indica que la variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s 1.115 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de u$s 10.670 millones.

Consigna además que el 80,9% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 17,2% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 1% corresponde a Adelantos Transitorios 2 y el 0,9% restante a otros instrumentos.

La deuda con organismos internacionales como el FMI ascendió a u$s 73.450 millones , de los cuales u$s 41.312 millones son con el Fondo Monetario que se mantiene en valores similares al préstamo original de 2018. En tanto, se llevan pagados al FMI intereses por unos u$s 10.000 millones.

Al 30 de junio el capital adeudado en pesos por el Gobierno estaba compuesto por 79% de deuda en pesos ajustable por CER, 14% de deuda en pesos sin ajuste y 7% de denominada en dólares estadounidenses pero pagadera en pesos (USD linked y bonos duales).