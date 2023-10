La contundente definición de Claudio Zuchovicki sobre la coyuntura económica: "Vivimos en..."

A pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales, la abrupta suba del dólar blue esta semana provocó un cimbronazo en la actualidad económica de la Argentina. La divisa superó los $ 1000 en el mercado paralelo, y la incertidumbre en el contexto inflacionario se apoderó de la escena.

En este contexto, el analista financiero Claudio Zuchovicki fue contundente. "Vivimos en un engaño", dijo al referirse a la cifra del dólar oficial y distintos factores más.

La fuerte definición de Zuchovicki sobre la economía argentina

"Vivimos en un engaño, que el dólar a $ 350, que la inflación es del 12 % mensual", dijo en una entrevista en el miércoles en TN. "Pero tenemos la nafta congelada, las tarifas congeladas, el dólar oficial, que tampoco sirve como referencia", enumeró.

El economista se refirió al panorama actual y a la reciente disparada de la divisa norteamericana. En esa línea, se refirió a la inflación y las consecuencias en el peso. "Hoy estás frente a la depreciación total de la moneda. Los economistas más tradicionales decíamos que hiperinflación es tener una del más del 50% mensual", explicó.

"Los modernos te dicen que es cuándo la moneda ya perdió las tres condiciones esenciales: ahorro, unidad de cuenta, y transaccional. El peso ahora perdió ese último factor que quedaba, porque empezás a perder el sentido de la moneda como tal. Esto refleja el grado de credibilidad futuro sobre quien está a cargo", se explayó Zuchovicki.

La diferencia central entre la Argentina y otros países en situación similar, según Claudio Zuchovicki

En la misma participación televisiva, el analista se refirió al factor que, según considera, diferencia a la Argentina de otros países de la región, en cuanto a la situación económica.

"No hay país en el mundo hoy que no tenga un problema político serio. Perú, por ejemplo. Pero no tiene inflación y el país está creciendo", consideró. España no tiene gobierno y están haciendo coaliciones rarísimas, como pasa acá, sin embargo, crece al 2%", dijo.

"Ecuador, el Estado es el 25% del PBI, con lo cual, podés hasta no tener presidente, pero no es el rol central. En Argentina, el Estado es el 50% del PBI. Y yo tengo que cobrar el 50% de impuestos para no tener déficit fiscal", aseguró.

En ese sentido, explicó su postura. "Es tan grande el rol del Estado que no podés no hablar de política. Es tan relevante porque finalmente ocupa el 50% de lo que tenés que hacer. Esa es la diferencia con países muy parecidos a nosotros en idiosincrasia, idioma, etc.", indicó.

Por otra parte, el economista se refirió también a las declaraciones de Javier Milei sobre el peso, por lo que fue acusado de generar una corrida cambiaria. "Las palabras de Javier hicieron efecto- no me gusta que declare así porque creo que uno tiene que pensar en la mayoría- pero porque hay un sistema de debilidad enorme. Vos podés decir cualquier cosa en un micrófono, pero para que te crean tiene que haber cierta validez o escenario", sostuvo.

"Si antes dijo 'cuanto peor, mejor' y después declara esto, yo entiendo que le conviene que el ajuste se haga ahora, pero también está repercutiendo en gente que no tiene acceso a la información e incide", reflexionó.