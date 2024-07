Javier Milei despotrica a diario contra "los burócratas del poder" . Lanza diatribas contra sus funcionarios y se exaspera con los tiempos laxos del Estado: el malestar presidencial por la demora en la implementación de leyes o normas tiene su razón de ser ya que al Gobierno lo apremian los tiempos para dar respuestas inmediatas a una ciudadanía acorralada por la crisis económica.

La reglamentación de la Ley Bases, el paquete fiscal, la instrumentación de desregulaciones en el Estado y la puesta en marcha de un Consejo de Mayo para llevar adelante políticas de Estado atentan contra los tiempos acelerados que busca Milei.

"Es desesperante no poder poner en marcha todas las reformas de inmediato", se quejó ante El Cronista un encumbrado funcionario de trato diario con el Presidente. La queja refleja el mismo ánimo presidencial sobre los tiempos de la burocracia del Estado y las necesidades de la gente común que exige resultados inmediatos.

Luna de miel limitada

Milei sabe perfectamente que la luna de miel ya se le termina . Los expertos en política aseguran que el aval a una nueva gestión puede durar cuanto mucho 250 días.

Después de casi siete meses de mandato el presidente tiene que dar respuestas inmediatas que no llegan: la inflación bajó, pero no resulta ser suficiente para amortiguar la baja de los salarios, la recesión económica, la parálisis en las obras, el desempleo y la pobreza en aumento.

Los festejos por la sanción de la Ley Bases duraron poco. Ahora vienen los tiempos de la burocracia estatal. El Congreso comunicó al Poder Ejecutivo el martes pasado todo lo aprobado en Diputados. En estos días se promulgará la Ley Bases y el paquete fiscal. Y a partir de allí empezarán a correr los tiempos para la reglamentación, los decretos y la puesta en práctica de los más de 210 artículos de la ley Bases más las medidas impositivas.

En la Casa Rosada aseguran con el mayor optimismo que la reglamentación completa de la Ley Bases demorará hasta 3 a 4 meses, hay quienes creen incluso que algunos capítulos de esa norma podrían llevar más de seis meses.

Milei apura a sus ministros para reglamentar cuanto antes. El Ministerio de Economía es uno de los más adelantados en este esquema pero los tiempos son laxos igualmente. La Secretaría Legal y Técnica que lidera Javier Herrera Bravo aún no logró reglamentar ni un solo decreto de la Ley Bases. En realidad, depende de lo que le manden los ministerios.

Demoras y planes oficiales

Los capítulos que más demorarán en ponerse en marcha son los de blanqueo de capitales, el plan de promoción de inversiones RIGI y todo el paquete de privatizaciones . Lo inmediato podrían ser los aplicativos que introducen cambios en las escalas y alícuotas del monotributo; las modificaciones al impuesto a las Ganancias, la moratoria impositiva y el nuevo esquema para liquidar el impuesto a los Bienes Personales.

La intención del Gobierno es ejecutar cuanto antes el paquete fiscal para que haya más recaudación por el Impuesto a las Ganancias harán unos 800.000 asalariados y el tema de Bienes Personales.

Pero el ingreso de la masa de dólares de inversiones que podrían llegar por el RIGI tardará mucho más en llegar. Lo mismo ocurre con la reglamentación de los cambios en el régimen laboral para que las empresas contraten más gente con facilidades y baje el desempleo. O las nuevas categorías de monotributo. Todo esto tardará unos meses en ponerse en marcha.

Los tiempos de la política y la burocracia no son los mismos que el del ciudadano de a pie y las necesidades inmediatas del bolsillo.

El Pacto de Mayo

Milei firmará mañana en Tucumán el Pacto de Mayo junto con gobernadores, gremialistas y empresarios. La puesta en escena busca fijar diez puntos de consenso básico que el Presidente cree "fundacionales y revolucionarios" para la Argentina que se viene.

Más tarde, el Gobierno deberá conformar el Consejo de Mayo para instrumentar esos 10 puntos y bajarlos en formato de proyectos de ley. "El objetivo es lograr avanzar con proyectos de ley en la mayoría de los 10 puntos. Al menos con algunos antes de que termine el año", aseguró un ministro.

Pero hay problemas con el armado del Consejo de Mayo donde el Congreso deberá elegir dos representantes (Diputados y Senado), uno por las provincias, un gremialista y un referente del sector empresarial. Nada fácil para un gobierno que rehúye a la política de consensos.

En la Casa Rosada admiten que el año que viene será muy difícil de implementar cualquier proyecto de ley porque la compulsa electoral por las legislativas trabará toda discusión en el Congreso.

Una vez más, los tiempos de la política, la denominada "casta" o la burocracia estatal se imponen a la celeridad que Milei le quiere imponer a su gobierno.

El arribo de Sturzenegger

En el círculo cerrado de Milei conformado por Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos y Damián Reidel, creen que la llegada de Federico Sturzenegger al Ministerio de Transformación del Estado acelerará la motosierra , el plan de "achicamiento y emprolijamiento" del gobierno y en la eliminación de leyes en deshuso o las "leyes hojarasca".

Sin embargo, Sturzenegger no tendrá injerencia alguna en la política económica directa o el día a día de la gestión. La idea es que no haya colisión de gigantes entre Sturzenegger y Luis Caputo. Aunque nadie asegura que eso no vaya a ocurrir.

La crisis económica es alarmante. En el Gobierno admiten que hubo una "mini corrida bancaria". Pero la limitan a los "especuladores de siempre que quieren que al gobierno le vaya mal". El jefe de Gabinete incluso llegó a apuntar a algunos sectores del peronismo opositor.

Lo cierto es que el incremento de pobreza no se frenó. Se lo advirtió al gobierno en estos días varios referentes de la Iglesia y de movimientos sociales que no comulgan con el kirchnerismo. También los economistas alertan por la recesión y el incremento del desempleo.

Pero Milei se aferra a las encuestas que le aun lo mantiene con un alto nivel de popularidad, sostiene su optimismo en la baja de la inflación y se recuesta en una oposición que aún no encuentra un líder potable para enfrentar al gobierno.