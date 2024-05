Kicillof rompió el silencio sobre la denuncia de Espinoza por abuso sexual

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este viernes a la denuncia de abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. En una gira por el interior de la provincia, Kicillof declaró que deja "actuar a la Justicia" en este caso que involucra a uno de los jefes comunales más poderosos del Conurbano.

La postura de Kicillof sobre el procesamiento de Espinoza

Kicillof comentó sobre el procesamiento de Espinoza dictado por la Justicia, señalando que desconoce "cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal". En este sentido, el gobernador dejó claro que su papel no es intervenir en decisiones judiciales, sino respetar el debido proceso.

Fernando Espinoza fue denunciado por una ex colaboradora suya, por un hecho que habría ocurrido en 2021.

La polémica sobre la presencia de Kicillof junto a Espinoza

Cuando se le preguntó por su reciente aparición pública junto a Espinoza, a pesar de las acusaciones en su contra, Kicillof explicó: "Lo que digo es que si yo voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función". Con esta declaración, el gobernador reiteró su posición de no interferir en el proceso judicial.

Las claves del caso Espinoza y las críticas de Javier Milei

Fernando Espinoza, muy cercano a la vicegobernadora Verónica Magario, fue procesado y embargado en el marco de una causa por abuso sexual iniciada por una ex empleada suya. Según la denuncia, los hechos ocurrieron en 2021 cuando la mujer, que era novia de un amigo de Espinoza, trabajaba como su secretaria.

Las razones detrás del "apoyo forzado" de Kicillof a Fernando Espinoza

La situación ha generado críticas desde diferentes sectores, incluyendo al presidente Javier Milei, quien acusó a Kicillof y al kirchnerismo de tener "doble vara" y "proteger" a dirigentes acusados de "aberrantes" delitos.