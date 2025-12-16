El ajuste de Milei frena la innovación y pone en jaque la investigación en empresas tecnológicas

Javier Milei acelera el ritmo en el Congreso y pretende dar media sanción a la reforma laboral antes del 30 de diciembre, cuando terminan las sesiones extraordinarias en el Palacio Legislativo. Sin embargo, para su éxito debe contar con los votos de los gobernadores en el Senado y en Diputados. Qué se negocia tras bambalinas.

Patricia Bullrich es la designada del gobierno nacional para llevar a cabo la negociación pendiente en el Senado. Allí, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para el martes a las 11 a los presidentes de bloques para acordar el armado de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, con lo cual el debate podría comenzar el miércoles.

La Libertad Avanza deberá conseguir mayoría con propios y aliados, en las dos comisiones, para emitir un dictamen. Para ello, deberá convencer a los bloques dialoguistas de la UCR, PRO y gobernadores de acortar la lista de invitados.

“Lo está analizando el bloque Provincias Unidas”, adelantaron desde el riñón de Maximiliano Pullaro.

En este sentido, indicaron que saldrá algún tipo de comunicado o resolución del reciente conformado bloque. Sin embargo, no adelantaron si será una propuesta propia o modificaciones que solicitan al oficialismo.

El bloque, conformado por Santa Fe, Chubut, Córdoba y Jujuy, se quedó sin el apoyo de Santa Cruz y Corrientes, quiénes decidieron ir por su cuenta una vez que terminaron las elecciones.

Desde Córdoba, gobernada por Martín Llaryora, no fueron precisos sobre la posición que tomarán.

Por un lado, indicaron que consideran necesaria una actualización de la legislación laboral para Pymes y para el futuro. Sin embargo, “no se deben afectar derechos adquiridos ni legislar hacia atrás para evitar la judicialización que termina paralizando cualquier actualización”.

“Si no hay una negociación seria puede demorarse”, sostuvieron desde esa provincia en diálogo con El Cronista.

En este sentido, desde el bloque federal confirmaron que todavía no hubo un diálogo abierto con el gobierno nacional.

La idea libertaria es que el plenario de comisiones se extienda los próximos miércoles, jueves y viernes, para emitir dictamen y poder tratarlo entre el viernes 26 y martes 30 de diciembre, al igual que al Presupuesto 2026.

Lo importante, es que el gobierno nacional debe dialogar con los mismos gobernadores que necesita el peronismo para voltear el proyecto del Ejecutivo. Se trata de los gobernadores peronistas, que más dialogo tienen con el gobierno: Raúl Jalil, Gustavo Saénz, Gerardo Zamora, Ignacio Torres y Rolando Figueroa.

Voces cercanas al gobernador de Chubut, en diálogo con El Cronista, adelantaron que “nadie sabe la letra chica de la reforma”, como respuesta a si el gobernador apoyará o no dicho proyecto.