El Consejo de Mayo adelantará el informe final y el Gobierno evalúa extender la convocatoria

Este domingo el Gobierno llevará adelante un seminario legislativo partidario en Mar del Plata para preparar a 746 dirigentes de La Libertad Avanza para la agenda que se viene en el Congreso.

La actividad, que durará desde las 9 hasta las 17 en el hotel NH Provincial, contará con la presidenta del partido, Karina Milei, junto con el vicepresidente de LLA y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según precisaron desde el Gobierno, el presidente Javier Milei no asistirá .

El organizador es el coordinador bonaerense, Sebastián Pareja, quien de esta manera ya comienza a desembarcar en el terreno que dirige Axel Kicillof para reforzar el territorio con presencia violeta. Pareja, además, estará a cargo del cierre del evento, junto a Karina Milei y Martín Menem.

El diputado electo ya había organizado actos de este estilo, como fue el Congreso bonaerense en La Plata durante la campaña electoral o la cumbre de fin de año en el Teatro de Flores. Para esta oportunidad, el objetivo es “enfocarse exclusivamente en la tarea legislativa”, según detallaron fuentes del partido.

La convocatoria masiva se extendió a consejeros escolares, concejales, diputados y senadores provinciales, diputados nacional de la provincia de Buenos Aires y coordinadores distritales y secciónales de La Libertad Avanza .

Dentro de los ejes temáticos que se debatirán durante la actividad habrá un panel dedicado a la técnica legislativa, algo que Menem ya comenzó a promover con encuentros internos entre los diputados electos tanto en el Congreso como en Balcarce 50.

Por caso, en uno de esos eventos fue invitado Eduardo Menem, hermano del expresidente Carlos y padre de Martín, de amplia trayectoria legislativa. De esa reunión, los electos se llevaron una Constitución y un reglamento de la Cámara de Diputados.

Otro eje de discusión será el Presupuesto 2026, ya que el Gobierno pretende acelerar su tratamiento en sesiones extraordinarias. En la provincia, por caso, esta semana se aprobó la iniciativa de Kicillof, aunque no consiguió pasar la ley de financiamiento para pedir deuda en el mercado de capitales -necesita dos tercios-.

Asimismo, otro punto clave de la jornada tiene que ver con la Boleta Única de Papel, que se implementó por primera vez a nivel nacional en las elecciones de octubre y en el Gobierno le atribuyen gran parte del éxito electoral . La pretensión de Karina Milei es conseguir, en coordinación con las legislaturas y los gobernadores, un acuerdo para que se implemente en todas las provincias del país.

Otros temas señalados son el trabajo en consejos escolares, el reordenamiento administrativo y regional de la provincia de Buenos Aires, el liderazgo y comunicación y la presentación de proyectos de ley.

Como telón de fondo está la disputa interna en la legislatura bonaerense entre Pareja y el grupo del asesor Santiago Caputo, Agustín Romo, jefe de bloque de LLA, y Nahuel Sotelo, diputado provincial electo y secretario de Culto.

El fuego por el cierre de listas no cesó y tuvo su segundo capítulo con el posible desplazamiento de Romo como jefe de la bancada provincial y, por caso, es posible que la semana que viene organicen un encuentro con Pareja para delinear la estrategia en la provincial.

Por ahora, la presidencia de Romo se mantiene firme y, mientras tanto, el karinismo busca entablar una tregua de unidad de cara al 2027.