Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que aplicará un nuevo incremento para los jubilados y pensionados tras el dato de inflación de diciembre.

De cuánto es el aumento a los jubilados y pensionados

El ajuste será del 2,84%, en línea con la inflación registrada por el INDEC en diciembre de 2025. La suba se hará efectiva durante el calendario de pagos de febrero y los adultos mayores pasarán a cobrar los siguientes montos:

Jubilación mínima: $ 359.219,42

Jubilación mínima con bono: $ 429.219,42

Jubilación máxima: $ 2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.375,54

PUAM con bono: $ 357.375,54

Pensiones no contributivas: $ 251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $ 321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $ 359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $ 429.219,42

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en enero

ANSES informó el calendario de pagos para los adultos mayores:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero