La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que hay un grupo de adultos mayores que recibirá el aumento para jubilados que anunció Javier Milei. El Gobierno anunció que estas personas también podrán acceder al 27,4% y en un solo pago.



Debido a que el oficialismo no logró cambiar el régimen de movilidad (que determina los ajustes) al no aprobarse la Ley Ómnibus en el Congreso, el Ejecutivo otorgó una nueva suba a través del Decreto 274/2024. Además, esta nueva medida se hará extensiva no solo para las jubilaciones mínimas a diferencia del bono complementario que se paga hace más de un año.

Jubilados ANSES: el Gobierno da la mejor noticia luego del aumento

ANSES anunció que las jubilaciones por encima de la mínima también se liquidarán con el aumento del 27,4% que otorgó Milei. El organismo previsional confirmó que este grupo de beneficiarios no recibirá la acreditación de abril en dos cuotas, a diferencia de los demás adultos mayores.

El oficialismo informó que el nuevo ajuste se debió a las diferencias entre los ajustes y la inflación. De esta manera, el decreto diferenció el incremento en dos variables: 13,24% por el IPC de febrero más una recomposición extraordinaria del 12,5% en total.

Es importante destacar que los aumentos son a cuenta del ajuste por movilidad de junio.

En la misma línea, en mayo, las jubilaciones verán una nueva suba basada en la suba de precios de marzo que será en torno al 10% en total, según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo. Pese a que las actualizaciones se descontarían del próximo ajuste trimestral, el Gobierno espera modificar antes la fórmula a partir del encuentro con gobernadores conocido como Pacto de Mayo.

Los jubilados por encima de la mínima también cobrarán el aumento decretado por Milei.

Cambia el calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados ANSES

Como el Gobierno decretó la suba luego de iniciar el esquema de cobros, habrá un desdoblamiento para titulares de Pensiones no Contributivas y jubilados con la mínima que ya hayan cobrado sus haberes. Sin embargo, los titulares que todavía no recibieron su prestación (DNI terminado entre 5 y 9) la percibirán bajo el siguiente calendario:

Fechas de pago a jubilados con haber mayor a la mínima

DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 24 de abril.

DNI finalizados en 2 y 3: jueves 25 de abril.

DNI finalizados en 4 y 5: viernes 26 de abril.

DNI finalizados en 6 y 7: lunes 29 de abril.

DNI finalizados en 8 y 9: martes 30 de abril.

A través del Decreto 282/2024 que se publicó en el Boletín Oficial, ANSES confirmó quiénes recibirán el bono en abril y de cuánto será el importe: