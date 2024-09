Juan Carlos de Pablo le dio la mejor noticia a Milei: "Se terminó..."

Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más escuchados, y muy cercano a Javier Milei, analizó la marcha de la economía y se refirió a la incipiente recuperación de la actividad, al igual que al proyecto de Presupuesto 2025 que el mismo presidente presentará ante el Congreso este domingo por la noche: qué dijo.

Juan Carlos de Pablo le dio la mejor noticia a Javier Milei

Respecto al rumbo económico de la gestión de Javier Milei, Juan Carlos de Pablo fue terminante al asegurar en el último congreso internacional de Coninagro que el país "está lleno de incertidumbre".

Sin embargo, para él es importante que Milei y su equipo económico a cargo de Luis Caputo están "determinados en sus creencias y conscientes de las limitaciones que tienen".

Para mostrar esto, ilustró: "[Milei] Está aferrado a la política fiscal como una persona que está en el medio del Río de La Plata con un velero al que se le rompió el timón y la vela. Ahora, menos mal que está aferrado a la política fiscal y no a la monetaria o cambiaria", manifestó el economista.

Para De Pablo, el Gobierno no tiene una hoja de ruta específica más allá del sostenimiento del equilibrio fiscal, por lo que cree que "lo que está mostrando el 2024 es la potencia que tiene la política fiscal".

Tras asumir las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno, De Pablo habló sobre el proyecto de Presupuesto 2025 que Javier Milei presentará ante el Congreso este domingo a partir de las 21 horas.

"En el proyecto de Presupuesto, el verdadero texto va a ser el artículo primero: déficit fiscal de 2025, cero. Artículo segundo, ¿cómo carajos lo vamos a hacer? no sabemos. Eso es creíble porque no saben lo que van a hacer", manifestó respecto a la incertidumbre actual del Gobierno, la cual a el igualmente no le preocupa siempre y cuando se mantenga el equilibrio fiscal.

Por otro lado, se explayó sobre el nivel de actividad y pidió "por favor" que se deje de hablar de una recesión: "Todos los números dicen que el nivel de actividad dejó de caer en abril y mayo y empezó a recuperar, los datos del INDEC dicen que la recuperación es fuerte", remarcó.

E insistió: "Por favor ya estamos en septiembre, no repitamos más lo de la recesión, se terminó . Lo que sí podemos decir es que [la recuperación] es heterogénea.

El economista también habló sobre el cepo cambiario que el Gobierno hoy mantiene sobre la compra de divisas extranjeras y habló sobre la posibilidad de establecer un sistema de flotación, tal como propone el FMI: "Para eso no necesitamos reservas", aseveró.

Finalmente, siguiendo con la política cambiaria, se refirió al crawling peg (microdevaluaciones diarias) que hoy el Ministerio de Economía mantiene sobre el peso contra el dólar a un 2% mensual.

"Si el banco central quisiera aumentar hoy la tasa de devaluación del 2% al 4 % por mes no le tiene que pedir permiso a nadie, no hay una regla", consideró. Sin embargo, él no cree que esto sea necesario, ya que no observa que el BCRA esté "perdiendo reservas a lo pavote", lo que obligaría a acelerar la devaluación mensual.